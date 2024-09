Pubblicità anti-italiane e pro-russe appaiono su cartelloni pubblicitari in tutto il paese.

Certi individui, persino quelli recentemente avvistati a Roma**, integrano frasi come "Fondamenti sufficienti per armi per l'Ucraina e Israele. Bramiamo la pace. Condanniamo la guerra".

Questi manifesti sono apparsi inizialmente nel nord Italia a giugno e sono stati poi avvistati a Verona, Modena, Parma, Pisa e in diverse città della regione meridionale della Calabria, secondo Sovranita Popolare, l'organizzazione che coordina l'iniziativa dei manifesti a Roma.

L'ambasciata dell'Ucraina a Roma ha espresso preoccupazione per questa situazione. Hanno dichiarato sulla loro piattaforma, "Siamo turbati dall'audacia della propaganda russa nella Città Eterna", aggiungendo "Chiediamo a @comuneroma di riconsiderare il rilascio di permessi per tali manifesti che intenzionalmente riabilitano l'immagine dello stato belligerante".

Le risposte delle autorità locali sono state varie. In alcuni posti, i manifesti sono stati rimossi dalle autorità locali, mentre in altri sono stati lasciati fino alla scadenza del termine di pagamento.

I manifesti hanno suscitato disapprovazione dal comune di Roma a causa del loro utilizzo del nome e del simbolo della città. In un decreto inviato alla polizia locale e alla società di pubblicità che gestisce i manifesti a Roma, è stato ordinato il loro rimozione.

La società di pubblicità, Nuovi Spazi Advertising Srl, non ha risposto alla richiesta di commento di CNN. Nonostante l'ordine, venerdì scorso, un manifesto era ancora presente in Piazza Mazzini, un incrocio trafficato in un'area residenziale di lusso.

Il gruppo fa riferimento alla Costituzione italiana

Venerdì scorso, Sovranita Popolare ha pubblicato un articolo esteso sul loro sito, assumendosi la responsabilità della campagna e facendo riferimento all'Articolo 11 della Costituzione italiana, che afferma: "L'Italia respinge la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

L'Italia promuove, sotto condizioni di parità con gli altri Stati, le limitazioni di sovranità necessarie per un ordinamento mondiale che promuova la pace e la giustizia tra i popoli. L'Italia favorisce e sostiene le organizzazioni internazionali che promuovono tali obiettivi", continua la Costituzione.

Il gruppo, che ha inviato l'articolo a CNN in risposta a una richiesta di commento, afferma che dal momento dell'invasione della Russia in Ucraina, "i politici, i leader, i partiti e il governo, con l'aiuto dei media alleati e compiacenti, hanno lentamente fomentato la paura, dipingendo l'Europa come sotto imminente invasione".

Essi continuano, "Per due anni, i bellicisti italiani hanno perpetuato la Russofobia, alimentando l'odio verso il popolo, la cultura e l'arte russa".

Ufficialmente, il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, continua a sostenere l'aiuto militare all'Ucraina, in linea con una risoluzione dell'Unione Europea. Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sono incontrati diverse volte a Roma. Iniziativa di Meloni e Zelensky al Forum Ambrosetti di Cernobbio, nel nord Italia.

Tuttavia, diversi membri della coalizione di Meloni hanno espresso privatamente simpatia per la Russia, tra cui l'ex premier Silvio Berlusconi - la cui stretta relazione con il presidente russo Vladimir Putin è stata ampiamente documentata - e il suo vicepremier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, che è stato fotografato indossando una maglietta di Putin a Mosca, in piazza Rossa, prima che iniziasse la guerra.

Un sondaggio condotto a maggio dal think tank European Council of Foreign Relations ha mostrato che una maggioranza di italiani, insieme a greci e bulgari, si opponeva all'aumento dell'aiuto all'Ucraina.

I manifesti di propaganda russa non hanno causato un significativo clamore pubblico in Italia, in parte a causa della loro apparizione durante i mesi estivi, quando la maggior parte degli italiani va in vacanza.

La maggior parte dei commenti sul post dell'ambasciata ucraina ha espresso che l'Italia non dovrebbe essere soggetta alla censura e che la libertà di parola dovrebbe essere rispettata.

La legge italiana non richiede l'approvazione del contenuto dei manifesti da parte delle città o delle regioni, ma le società di spazi pubblicitari sono tenute a rispettare le regole che proibiscono il sostegno al fascismo o alle vedute estreme, secondo un portavoce del principale organo di governo dei media italiani.

I manifesti di propaganda russa, contenenti messaggi di pace e finanziamenti per le armi, sono stati avvistati non solo in diverse città italiane, ma anche in altri paesi europei. Il gruppo dietro i manifesti, Sovranita Popolare, giustifica le loro azioni facendo riferimento all'Articolo 11 della Costituzione italiana, che promuove la pace e la giustizia tra i popoli.

Leggi anche: