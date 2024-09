- Pubblicazioni per giovani che forniscono indicazioni sulla gestione dei cani

Durante una tranquilla gita in barca sul Lago Eder, un bambino di soli tre anni ha subito numerosi morsi e ferite gravi da parte di un Border Collie all'inizio di agosto. Incidenti simili si verificano spesso a causa di negligenza o mancanza di comprensione. Perdita Lübbe-Scheuermann, un'addestratrice di cani con tre decenni di esperienza nella direzione di un'accademia per cani a Griesheim, nel sud dell'Assia, e specializzata nell'addestramento di cani per la ricerca dei rinoceronti in Sud Africa per contrastare il bracconaggio, ha sottolineato l'importanza di creare un legame tra i cani e le persone, soprattutto i bambini. Per diffondere questo messaggio, ha pubblicato il libro per bambini "Paw Team - I cani spiegati ai bambini in modo semplice".

Cosa i cani preferiscono e cosa odiano

Ispirato dal proprio cane, Maru-a-Pula (che significa "nuvola di pioggia" in una lingua africana), il libro offre consigli pratici e fatti interessanti sui cani. Il Catahoula Leopard dog condivide ciò che gli piace, ciò che non gli piace e cosa i bambini dovrebbero ricordare quando interagiscono con i cani. Su oltre 37 pagine vivacemente illustrate, i bambini possono imparare sul comportamento dei cani durante la passeggiata, l'importanza dei loro gesti e cosa evitare di dare da mangiare ai propri animali domestici. Ad esempio, cioccolato, cipolle e avocado possono causare problemi digestivi.

Lübbe-Scheuermann ha riconosciuto che "molti incidenti riguardanti i cani si verificano". Il suo libro intende educare i bambini in base al lavoro della sua accademia, offrendo consigli sul comportamento corretto e sui metodi di evitamento.

Come si devono comportare i bambini?

Se un cane si precipita verso di loro, il libro suggerisce di stare fermi o di camminare lentamente e tranquillamente lontano, con le braccia incrociate o le mani in tasca. Prima di avvicinarsi a un cane al guinzaglio, è importante parlare con il proprietario. Un altro consiglio: tenere le mani lontano dal naso del cane, poiché potrebbe mordere. In assenza del proprietario, mantenere le distanze. Inoltre, evitare di fissare i cani o di stringerli in modo eccessivamente affettuoso. "Non tutti i cani gradiscono essere strizzati - a te piace?" Il libro consiglia di non costringere i cani a fare nulla. "Non ci piacciono i giochi del dottore, avere le orecchie tirate o essere vestiti".

