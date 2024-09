Prova la comodità di ordinare il tuo costume Spirit Halloween direttamente da Uber Eats!

Uber, il gigante del carpooling, ha annunciato di recente in una dichiarazione stampa del venerdì che ora consegna gli elementi essenziali di Halloween come costumi, trucchi e decorazioni da Spirit Halloween, il principale rivenditore di Halloween degli Stati Uniti, in tutta la Nord America.

Il fatto che i grandi negozi inizino a celebrare Halloween sempre prima suggerisce che i consumatori americani continuano a spendere per Halloween nonostante taglino le spese per altri beni non essenziali.

Gli acquirenti americani e canadesi possono ora acquistare il costume di burrito Chipotle allo stesso prezzo del negozio, senza dover uscire per le pop-up store di Halloween che appaiono annualmente nei negozi vuoti. Tuttavia, Uber menziona che ci saranno ancora costi legati ai servizi di consegna Uber Eats.

Spirit Halloween gestisce 1.525 negozi.

Beryl Sanders, direttore di Uber per i partner di grocery e retail negli Stati Uniti, ha dichiarato: "Questo periodo dell'anno segna l'inizio della stagione delle feste, con le famiglie di tutta la nazione che si affidano alla consegna su richiesta per soddisfare le loro esigenze immediate".

Durante la pandemia, numerosi negozi hanno collaborato con Uber per offrire consegne a domicilio, come Olive Garden che offre i suoi bastoncini di pane e pasta. Uber Eats ha collaborato con negozi come Big Lots, Lowe's, Michael's e Party City per i servizi di consegna su richiesta.

Uber e i suoi concorrenti hanno anche sperimentato le consegne robotiche, anche se non hanno ancora guadagnato una grande popolarità nel mercato degli Stati Uniti.

La decisione di Uber di consegnare gli elementi essenziali di Halloween da Spirit Halloween è un movimento strategico per soddisfare la crescente domanda di servizi di consegna su richiesta durante la stagione delle feste. Questa collaborazione consente alle aziende di raggiungere una base di clienti più ampia, soprattutto coloro che preferiscono fare acquisti online o evitare i negozi affollati a causa della pandemia in corso.

