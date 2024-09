- Prova di numerose sirene di allarme previste per il giorno nazionale di allarme

Giovedì, numerosi nuovi sistemi di allarme in Bassa Sassonia e Brema subiranno il loro primo test durante un'esercitazione di allarme per la Giornata Nazionale di Allarme. L'allarme, programmato per circa le 11:00, verrà attivato dall'Ufficio Federale per la Protezione Civile e l'Assistenza in caso di Calamità (BBK) a Bonn.

Si attende che i residenti ricevano un avviso di allarme non solo attraverso le sirene e i sistemi di diffusione pubblica nelle loro vicinanze, ma anche attraverso il sistema di diffusione cellulare sui loro telefoni cellulari.

Per molti sistemi di allarme, la Giornata Nazionale di Allarme segnerà il primo importante test pratico, come hanno riferito diversi distretti e città in relazione all'evento. In numerosi luoghi, i vecchi sistemi di allarme sono stati disattivati o sostituiti con sistemi di allarme moderni. A causa dell'invasione russa dell'Ucraina e dell'alluvione catastrofica nella valle dell'Ahr nel 2021, molte autorità a livello federale, statale e locale hanno convenuto che questi meccanismi di allarme dovrebbero essere accessibili anche per avvisare la popolazione in caso di emergenze e disastri.

Per la prima volta in circa 30 anni, gli allarmi saranno attivati a Hannover

Ad esempio, ci sono molti nuovi sistemi di allarme nel distretto di Nienburg, nella città di Wilhelmshaven e nel distretto di Emsland - solo nel distretto di Nienburg sono stati installati più di 200 sistemi di allarme digitali dal primavera 2023, secondo l'amministrazione distrettuale.

La capitale dello stato di Hannover pianifica di testare la sua rete di sistemi di allarme appena installata per la prima volta durante la Giornata Nazionale di Allarme. Sono già disponibili 80 sistemi di allarme per questo scopo e entro la fine dell'anno ce ne saranno 112. Secondo la città, questo sarà il primo caso in cui si sentiranno segnali di sistemi di allarme nella zona della città. "Sentire forti segnali di allarme sarà sconosciuto per molte persone e potrebbe scatenare sentimenti e ricordi spiacevoli in alcuni segmenti della popolazione", ha detto il direttore del dipartimento dei vigili del fuoco, Christoph Bahlmann. Tuttavia, solo se i sistemi vengono testati possono essere preparati per l'uso in caso di emergenza.

La rete di sistemi di allarme è ancora incompleta - richiesta di piano maestro

In altri luoghi, i sistemi di allarme sono ancora assenti o l'installazione dei sistemi non è ancora completa, come nel distretto di Verden. La città di Braunschweig, ad esempio, non ha ancora una rete di avviso di sistemi di allarme - l'installazione è in corso.

"Molti distretti in Bassa Sassonia stanno attualmente ricostruendo o modernizzando i sistemi di allarme per completare l'array ufficiale di avviso e per poter avvisare efficacemente 24 ore su 24, anche in aggiunta alla rete mobile", ha detto il direttore generale dell'associazione dei distretti, Hubert Meyer, su richiesta.

Al momento, i tempi di consegna prolungati per i moderni sistemi di allarme sono particolarmente problematici. L'associazione dei distretti sta anche promuovendo un piano maestro per la protezione civile completamente finanziato, poiché c'è anche un significativo bisogno di investimenti nell'acquisizione di veicoli e infrastrutture critiche, ha aggiunto Meyer.

Test anche dei sistemi di avviso mobili

Specialmente nelle aree rurali, i sistemi di allarme non possono essere sentiti ovunque. Pertanto, alcuni distretti e città utilizzano anche sistemi di allarme mobili e messaggi di avviso che si spostano verso le aree interessate in caso di emergenza per avvisare la popolazione. Ad esempio, i messaggi di annuncio e avviso mobili verranno testati per la prima volta nel distretto di Luechow-Dannenberg. Veicoli e motocicli con sistemi corrispondenti sono in funzione in diversi luoghi. "Si tratta di una prima prova", ha dichiarato Sebastian Jessen, responsabile della protezione civile nel distretto, in una dichiarazione. "Vogliamo raccogliere valori di esperienza, vogliamo sapere quanto tempo effettivamente servono i team e dove potrebbero esserci anche punti di strozzatura - in modo da poter intervenire se necessario".

A Brema, oltre ai 38 sistemi di allarme permanentemente installati, il Ministero dell'Interno deployerà per la prima volta quattro sistemi di allarme mobili. Inoltre, le campane delle chiese di Bremerhaven suoneranno.

La maggior parte dei comuni si basa su una varietà di metodi di avviso. Ad esempio, gli avvisi vengono diffusi anche attraverso canali dei social media o tabelloni digitali informativi. Il distretto di Northeim ha recentemente aggiunto un telefono di avviso al suo mix di metodi di avviso. Chiamando un numero specifico, gli avvisi possono essere sentiti 24 ore su 24, non solo nel Giorno di Allarme.

