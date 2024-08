- Prova di autobus autonomi in Alto Palatinato

Autonomamente ed elettricamente, un minibus ha trasportato passeggeri in un nuovo sviluppo lungo il lago a Roding (distretto di Cham). Il progetto "AVL AutBus" è stato testato in servizio di prova per circa quattro settimane. A differenza di altre regioni, il veicolo non è un minibus appositamente sviluppato, ma un minibus standard equipaggiato con la tecnologia necessaria.

Il bus ha operato tra la stazione ferroviaria, il campeggio e il lago, coordinandosi con i mezzi pubblici regolari. Circa 300 persone hanno usufruito del servizio gratuito, secondo un portavoce. Il percorso dalla stazione ferroviaria al lago è di circa 1,4 chilometri. Normalmente, i passeggeri avrebbero utilizzato un'auto per arrivarci, ma ora potevano utilizzare il bus.

Non è chiaro se il progetto verrà ripetuto o testato in altre comunità, ha detto Armin Engstle, responsabile del sito AVL a Roding. In settembre, il minibus sarà in uso per due giorni durante una presentazione a Cham. Inoltre, sono in corso trattative con i comuni. Il progetto è stato sostenuto con fondi pubblici e organizzativamente dal distretto di Cham.

Con un conducente per motivi di sicurezza

Il minibus potrebbe teoricamente raggiungere una velocità massima di 80 km/h, ma durante il servizio di prova ha raggiunto un massimo di 60 km/h. Un conducente deve essere a bordo per intervenire in caso di necessità, ad esempio quando si imbatte in ostacoli come un furgone postale parcheggiato. Il bus ha operato anche in nebbia e pioggia, fino a 25 litri per metro quadrato, ma non ancora in neve.

Non ci sono state grandi problematiche nella vita quotidiana, ha detto Engstle. Il veicolo era solo insolito, con i pedoni che a volte si mettevano davanti a esso per testarne la reazione e vedere se si ferma. Per questo motivo, la presenza di un conducente è importante per la sicurezza.

Dalla fase pilota alla vita quotidiana

Il parlamentare di stato Julian Preidl (Voti Liberi) vede i piccoli minibus elettrici e autonomi come una possibilità per il futuro di espandere i trasporti pubblici, soprattutto nelle regioni rurali, mentre si affronta anche la carenza di manodopera specializzata. C'è anche scarsità di autisti di bus, ha detto durante la presentazione del progetto a Roding.

A Bad Birnbach (distretto di Rottal-Inn), i minibus elettrici e autonomi sono stati integrati nella vita quotidiana dal 2017. Operano tra la spa termale, la stazione ferroviaria e la piazza del mercato. Dal 2022, ci sono anche bus su richiesta tra 20 fermate su richiesta.

Dal 2021 c'è il progetto Shuttle Model Region Oberfranken (SMO), che trasporta gratuitamente i passeggeri tra Hof, Kronach e Bad Steben. A Monaco e Kelheim ci sono progetti per la mobilità elettrica autonoma nei trasporti pubblici, secondo un portavoce del Ministero dei Trasporti.

Il minibus di Roding fa parte della transizione verso la mobilità elettrica, mostrando il suo potenziale nei trasporti pubblici. Con il successo del progetto di Roding, altre comunità potrebbero considerare l'implementazione di minibus elettrici e autonomi simili a quelli di Bad Birnbach e Monaco.

