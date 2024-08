- Protezione delle piante rare: giovani bovini che pascolano sul torrente

Per proteggere le piante rare, alcuni giovani bovini pascoleranno nuovamente sul altopiano del Brocken nelle prossime settimane. Da lunedì, dieci vitelli di un anno della razza Harzer si trovano in un'area di circa un ettaro vicino al Brockengarten. I bovini dalle tonalità rosso-brune pascoleranno in quest'area per le prossime due o tre settimane.

L'obiettivo è permettere a piante come l'anemone del Brocken di diffondersi ulteriormente sulla montagna. Dopo che gli animali avranno pascolato l'area, verranno restituiti al loro gregge di circa 500 animali. Questo progetto è in corso dal 2019.

