Protezione civile: quasi 100 morti nell'attacco aereo israeliano contro una scuola di Gaza

Nell'attacco alla scuola nel quartiere di Al-Sahaba nella città di Gaza, "tra 90 e 100" persone sono state uccise e "dozzine" di altre ferite, ha dichiarato Mahmud Basal, portavoce dell'Autorità di Protezione Civile controllata da Hamas. Tre razzi israeliani hanno colpito la scuola. Il governo di Hamas nella Striscia di Gaza ha parlato di "più di cento martiri" a causa dell'attacco israeliano e di dozzine di feriti, per lo più gravi o critici.

Secondo i resoconti delle autorità di Gaza, circa 250 persone erano ospitate nella scuola, con circa la metà donne e bambini. Le immagini di AFPTV hanno mostrato un grande complesso con un cortile, con detriti sparsi all'interno e davanti ad esso. Parti dell'edificio sembravano essere una moschea, con il piano superiore parzialmente distrutto. Le immagini hanno anche mostrato corpi e macchie di sangue a terra e fumo che saliva dalle macerie.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver "bersagliato con precisione i terroristi di Hamas operanti in un centro di comando di Hamas nella scuola Al-Tabaeen". Erano state prese numerose precauzioni per ridurre i rischi per i civili.

Hamas ha descritto l'incidente come un "massacro" in una dichiarazione, definendolo un "escalation pericolosa". È stato uno dei più letali attacchi dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza dal inizio della guerra tra Israel e Hamas circa dieci mesi fa.

Ci sono timori internazionali di ulteriori escalation nel Medio Oriente dopo che il leader di Hamas Ismail Haniyeh è stato preso di mira e ucciso a Tehran, e un alto funzionario di Hezbollah è stato ucciso in Libano. Israele è sospettato di aver compiuto entrambi gli attacchi. Ora ci sono timori di un'escalation della guerra di Gaza con rappresaglie da Libano e Iran. Gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto stanno spingendo per ulteriori negoziati rapidi tra Israele e Hamas per raggiungere un cessate il fuoco e la liberazione dei prigionieri israeliani nella Striscia di Gaza. Il prossimo round di trattative è previsto per la prossima settimana il 15 agosto. Israele ha acconsentito a riprendere i negoziati.

Nel frattempo, c'è una crescente preoccupazione in Israele, soprattutto nella parte settentrionale del paese, che potrebbe essere sottoposta a un pesante fuoco. Le persone nella città portuale di Haifa, con i suoi 280.000 abitanti, si stanno preparando per gli attacchi dei razzi.

Solo due giorni fa, l'Autorità di Protezione Civile nella Striscia di Gaza ha dichiarato che almeno 18 persone sono state uccise negli attacchi israeliani a due scuole a Gaza. L'esercito israeliano ha dichiarato che le scuole erano utilizzate da Hamas come centri di comando. Inoltre, l'esercito israeliano ha lanciato un attacco più ampio nella zona di Khan Yunis a sud di Gaza City venerdì.

Israele accusa Hamas di utilizzare scuole, ospedali e altre strutture civili a scopi militari e di utilizzare i civili come scudi umani sin dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza. Hamas nega questo.

La guerra è in corso da più di dieci mesi. È stata innescata dall'aggressione su larga scala di Hamas del 7 ottobre, in cui i combattenti di Hamas e altri gruppi palestinesi militanti hanno apparentemente ucciso 1198 persone e ne hanno prese 251 in ostaggio nella Striscia di Gaza, secondo i resoconti israeliani. 111 ostaggi sono ancora apparentemente trattenuti, con 39 di loro dichiarati morti.

In risposta all'attacco, Israele ha condotto operazioni militari su larga scala nella Striscia di Gaza. Secondo i dati del Ministero della Salute controllato da Hamas, che non possono essere verificati in modo indipendente, almeno 39.699 persone sono state uccise.

