Protezione civile: almeno 90 morti in un attacco aereo israeliano contro una scuola di Gaza

Il portavoce della Protezione Civile ha riferito all'AFP che "tre razzi israeliani" hanno colpito la scuola dove, secondo la sua dichiarazione, erano rifugiati persone palestinesi sfollate internamente. Nel frattempo, l'ufficio stampa del movimento islamico ha riferito di "più di 100 martiri". In precedenza, il portavoce della Protezione Civile aveva dichiarato un minimo di 40 morti sul canale online Telegram.

L'esercito israeliano, sabato, ha dichiarato di aver "colpito con precisione i terroristi di Hamas operanti in un centro di comando di Hamas nella scuola di Al-Tabaeen".

Solo due giorni fa, l'autorità della Protezione Civile ha riferito che almeno 18 persone erano state uccise negli attacchi israeliani a due scuole nella Striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha dichiarato che le scuole erano utilizzate da Hamas come centri di comando da cui venivano pianificati e attuati gli attacchi.

Israele accusa Hamas di utilizzare scuole, ospedali e altre strutture civili a fini militari e di utilizzare i civili come scudi umani dal inizio della guerra nella Striscia di Gaza. Hamas nega queste accuse.

La guerra è in corso da più di dieci mesi. È stata innescata dall'attacco senza precedenti di Hamas dell'ottobre 7, in cui, secondo i resoconti israeliani, i combattenti di Hamas e altri gruppi palestinesi militanti hanno ucciso 1194 persone e ne hanno prese 251 come ostaggi nella Striscia di Gaza.

In risposta all'attacco, Israele ha condotto operazioni militari su larga scala nella Striscia di Gaza. Secondo i dati del ministero della salute controllato da Hamas, che non possono essere verificati in modo indipendente, almeno 39.699 persone sono state uccise.

L'autorità di protezione civile a Gaza ha condannato con forza l'uso di Israele delle scuole come obiettivi militari, sottolineando la necessità di un intervento internazionale per proteggere le infrastrutture civili. Nonostante le accuse di Israele, la protezione civile ha insistito sulla separazione delle strutture militari e civili per prevenire simili incidenti in futuro.

