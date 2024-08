Protezione civile: 93 morti nell'attacco israeliano a una scuola a Gaza

Nell'attacco alla scuola coranica nel quartiere Al-Sahaba di Gaza City e alla moschea adiacente, sono morte 93 persone e decine sono rimaste ferite, ha dichiarato Mahmoud Basal, portavoce dell'agenzia di difesa civile controllata da Hamas. Tre razzi israeliani hanno colpito la scuola. L'attacco è avvenuto durante le preghiere del mattino. Tra i morti ci sono stati 11 bambini e sei donne.

L'agenzia di stampa AFP non è stata in grado di verificare indipendentemente il bilancio delle vittime, ma se confermato, sarebbe uno degli attacchi più letali nella Striscia di Gaza dal inizio della guerra tra Israele e Hamas quasi dieci mesi fa.

Secondo Hamas, circa 250 persone si erano rifugiate nella scuola, con circa la metà donne e bambini. Le immagini di AFPTV hanno mostrato un grande complesso con un cortile, pieno di macerie. Una parte dell'edificio sembrava essere una moschea, con il piano superiore parzialmente distrutto. Le immagini hanno mostrato persone insanguinate e fumo che saliva dalle macerie.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver "bersagliato con precisione i terroristi di Hamas operanti in un centro di comando di Hamas nella scuola Al-Tabaeen". Hanno affermato di aver preso numerose precauzioni per minimizzare il pericolo per i civili.

Hamas ha descritto l'attacco come un "massacro" e ha detto che era una "escalation pericolosa".

Ci sono timori internazionali di ulteriori escalation nel Medio Oriente dopo che il leader di Hamas Ismail Haniyeh è stato preso di mira e ucciso a Tehran, e un alto funzionario di Hezbollah è stato assassinato in Libano. Entrambi gli attacchi sono stati attribuiti a Israele. Si temono now counterstrikes from Lebanon and Iran.

Gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto stanno spingendo per rapidi negoziati tra Israele e Hamas per raggiungere un cessate il fuoco e ottenere la liberazione dei prigionieri israeliani a Gaza. Il prossimo round di colloqui è previsto per il 15 agosto. Il ministero degli Esteri giordano ha dichiarato che il momento dell'attacco alla scuola "è un'indicazione degli sforzi del governo israeliano per ostacolare e disturbare questi sforzi".

Il Qatar ha richiesto un "urgente indagine internazionale". Il ministero degli Esteri del Qatar ha richiesto l'invio di "investigatori indipendenti dell-ONU" per indagare sui persistenti attacchi di Israele alle scuole e ad altri rifugi per profughi. Il relatore speciale dell-ONU per i territori palestinesi, Francesca Albanese, ha accusato Israele di "genocidio" contro i palestinesi sulla piattaforma X.

Solo due giorni fa, l'agenzia di difesa civile a Gaza ha riferito che gli attacchi israeliani a due scuole a Gaza hanno ucciso almeno 18 persone. L'esercito israeliano ha anche rivendicato che le scuole erano utilizzate come centri di comando da Hamas.

Israele ha accusato Hamas di utilizzare scuole, ospedali e altre strutture civili a scopi militari e di sfruttare i civili come scudi umani fin dall'inizio della guerra a Gaza. Hamas nega queste accuse.

Il conflitto è in corso da più di dieci mesi. È stato innescato dall'attacco brutale e su larga scala di Hamas contro Israele dell'ottobre 7, in cui, secondo i resoconti israeliani, i combattenti di Hamas e altri gruppi palestinesi militanti hanno ucciso 1198 persone e ne hanno prese 251 come ostaggi nella Striscia di Gaza. 111 ostaggi sono ancora trattenuti lì, con 39 segnalati come morti.

In risposta all'attacco, Israele ha condotto operazioni militari su larga scala nella Striscia di Gaza. Secondo i resoconti del ministero della Salute controllato da Hamas, che non possono essere verificati indipendentemente, almeno 39.790 persone sono state uccise.

