- Proteste per lo scambio di ostaggi - Emerge un filmato sorprendente da Gaza

Dopo la fuga di un video militare da Gaza, le richieste per un accordo di pace per salvare i prigionieri rimasti sono aumentate. Centinaia di persone hanno nuovamente preso le strade di Tel Aviv, chiedendo un accordo tra Israele e Hamas per riportare i prigionieri a casa. L'esercito israeliano aveva precedentemente condiviso immagini di un tunnel di Gaza che ospitava sei ostaggi israeliani, che sono stati successivamente uccisi. I negoziati per la liberazione di questi ostaggi a Gaza, facilitati dagli Stati Uniti, dall'Egitto e dal Qatar, sono stati stagnanti per mesi.

Intanto, gli Stati Uniti hanno chiesto alle forze di sicurezza israeliane di apportare "cambiamenti significativi" alle loro tattiche nella Cisgiordania. Questo viene fatto in risposta alla morte di un cittadino americano durante le proteste. L'esercito israeliano ha riconosciuto la responsabilità per la morte dell'attivista pro-palestinese nella Cisgiordania, affermando che si è trattato di uno sparo accidentale.

Nuovo video rivela le condizioni disumane del tunnel degli ostaggi

Il portavoce militare, Daniel Hagari, ha descritto le Conditions distressanti all'interno del tunnel dal quale sono stati recuperati i corpi degli ostaggi all'inizio di settembre, in un video rilasciato dall'esercito. L'ingresso del tunnel, situato a 20 metri di profondità, era accessibile attraverso una stanza per bambini e scale, ha spiegato Hagari. Si è trovato in una stanza distrutta decorata con personaggi dei cartoni animati, mentre parlava alla telecamera. Il tunnel stretto e basso si estendeva per circa 120 metri fino a una porta di ferro. "Qui sono stati imprigionati e giustiziati gli ostaggi," ha menzionato Hagari nel video di tre minuti e mezzo.

Il portavoce militare ha mostrato oggetti sequestrati - caricatori di munizioni, batterie, edizioni del Corano di Hamas, una scacchiera e indumenti. "Questo è il loro sangue," ha detto Hagari nel video, indicando macchie di sangue sul pavimento del tunnel. "Erano intrappolati qui, per settimane e mesi, in questo tunnel senza aria fresca, dove non si poteva stare in piedi." Cento uno ostaggi continuano ad essere trattenuti da Hamas, alcuni dei quali sono ancora vivi, rinchiusi in tunnel simili.

Le famiglie: il video è sconvolgente

In una dichiarazione del Forum delle Famiglie, si è detto che il video ha mostrato un'esperienza inconcepibile. I sopravvissuti agli ostaggi affrontano sofferenze insopportabili. "Con il passare dei giorni, le loro vite sono a rischio," si legge nella dichiarazione.

Durante le proteste che chiedono un accordo con Hamas, il padre di un ostaggio deceduto ha detto: "La fede ebraica nel salvare una vita è la massima priorità." Si è unito alle preghiere delle 101 famiglie degli ostaggi ancora a Gaza, "la cui speranza non condivido più," come riportato da "Haaretz".

Gli Stati Uniti chiedono cambiamenti nelle tattiche di Israele nella Cisgiordania

Dopo la morte di un cittadino americano-turco durante le proteste nella Cisgiordania, il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha invitato l'esercito israeliano a fare "cambiamenti significativi" nelle sue modalità, compresi i protocolli di utilizzo delle armi. Il segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha anche contattato il suo omologo israeliano Joav Gallant per rivedere le regole di ingaggio dell'esercito nella Cisgiordania.

Blinken ha espresso delusione per i resoconti di forze di sicurezza israeliane che ignorano coloni estremisti che usano violenza contro i palestinesi e l'uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza israeliane contro i palestinesi. Dopo il secondo incidente mortale a causa delle forze di sicurezza israeliane, Blinken ha definito gli eventi "inaccettabili".

L'esercito israeliano ha espresso il suo rammarico per la morte dell'attivista e sta conducendo un'indagine sull'incidente. I soldati avevano mirato all'instigatore principale delle proteste violente. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha apparentemente detto, secondo i giornalisti: "Sembra che sia stato un errore".

Conflitto in Medio Oriente tra Trump e Harris

Il conflitto in Medio Oriente è stato discusso durante il primo dibattito televisivo tra i due candidati presidenziali degli Stati Uniti, Donald Trump e Kamala Harris. "Se fosse presidente, credo che Israele non esisterebbe più in due anni," ha commentato Trump sulla sua avversaria democratica. "Lei disprezza Israele e, di conseguenza, la popolazione araba, perché la situazione peggiorerà," ha affermato.

Durante il dibattito, Harris ha criticato la strage compiuta da Hamas e da altri terroristi che ha causato la morte di circa 1.200 persone in Israele l'8 ottobre, che ha scatenato la guerra di Gaza. Ha ribadito il diritto di Israele alla difesa, ma ha anche sottolineato che molti innocenti palestinesi, compresi bambini e donne, hanno perso la vita durante la guerra di Gaza. "La guerra deve finire," ha detto Harris. Ha sostenuto un accordo di pace che prevede un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas, sostenendo una soluzione a due Stati per garantire la sicurezza di israeliani e palestinesi.

La guerra di Gaza è un problema controverso nella campagna elettorale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono stati criticati per l'azione militare di Israele a causa delle condizioni disastrose della popolazione civile a Gaza e del numero elevato di vittime civili.

