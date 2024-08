- Proteste per il clima: sospeso il volo tra Colonia e Bonn

A causa di un'azione di protesta dei climate activists del Last Generation, le operazioni di volo all'aeroporto di Colonia/Bonn sono state temporaneamente interrotte giovedì mattina. I passeggeri hanno segnalato notevoli disagi nel traffico aereo.

Le operazioni sono riprese alle 7:25, ha annunciato l'aeroporto. Tuttavia, sono ancora previsti ritardi. In precedenza, individui non autorizzati avevano accèsso alla zona airside dell'aeroporto di Colonia/Bonn.

Intorno alle 5:45, è stato segnalato che due persone si erano incollate a una strada di accesso alla pista, ha dichiarato un portavoce della Polizia federale. È stato scoperto un buco in una recinzione sul terreno dell'aeroporto. I due attivisti, una donna e un uomo, sono stati rimossi dalla strada di accesso. Sono stati portati in stazione per registrare i loro dati personali, ha detto un portavoce della polizia.

Azioni a livello nazionale

Secondo il Last Generation, si sono svolte azioni in diversi aeroporti in tutto il paese. Due attivisti con giubbotti di sicurezza arancioni hanno anche accèsso agli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Stoccarda e Norimberga.

Hanno "espresso pacificamente la loro resistenza mostrando striscioni con gli slogan 'Il petrolio uccide' e 'Firmate il trattato'", ha riferito l'organizzazione. "Le piste non sono state violate."

I viaggiatori all'aeroporto di Colonia Bonn hanno espresso il loro fastidio, ha riferito un reporter dell'agenzia di stampa dpa all'aeroporto. "Non capisco affatto perché non cambia davvero nulla", ha detto un viaggiatore. "Si dovrebbe anche considerare l'aspetto della sicurezza quando le persone entrano sulle piste."

Il governo tedesco vuole stringere la legge sulla sicurezza aerea per scoraggiare gli attivisti climatici radicali e altri disturbatori dalle azioni pericolose negli aeroporti. Il nucleo della riforma prevista, che deve ancora essere decisa dal Bundestag, è la creazione di una nuova disposizione che rende punibile l'"intrusione intenzionale e non autorizzata" sull'area di sosta, sulle piste e su altre zone ristrette - se mettono a rischio la sicurezza dell'aviazione civile.

Le azioni del Last Generation hanno anche interessato Colonia, poiché due attivisti sono riusciti a accèsso alla zona airside ristretta dell'aeroporto di Colonia/Bonn all'alba di giovedì. Più tardi nella giornata, alcuni passeggeri sono partiti da Colonia, nonostante i disagi e i ritardi previsti dalle proteste climatiche.

