- Proteste per il clima negli aeroporti - diversi voli cancellati

Azioni dei climate activists del Last Generation hanno portato a cancellazioni di voli negli aeroporti tedeschi. Secondo le dichiarazioni dell'organizzazione, gli attivisti, in coppia, sono riusciti a entrare negli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Stoccarda, Norimberga e Colonia/Bonn. A Colonia/Bonn e Norimberga, le operazioni di volo sono state temporaneamente sospese, portando a cancellazioni e ritardi, come hanno riferito gli aeroporti.

A Colonia/Bonn, le operazioni sono state interrotte per "circa un'ora", con 16 voli cancellati, ha detto un portavoce. A Norimberga, le operazioni di volo sono state disturbate per circa un'ora e 15 minuti, secondo un portavoce. Un volo di andata e ritorno è stato cancellato, sei voli sono stati ritardati e un volo deviato a Praga è arrivato in ritardo, ha riferito il portavoce. Gli aeroporti di Berlino e Stoccarda hanno dichiarato che le operazioni non sono state influenzate.

Gli otto attivisti del gruppo per il clima sono stati messi in custodia, hanno detto le autorità. Avevano apparentemente guadagnato l'accesso agli aeroporti attraverso buchi nelle recinzioni tra le 5:10 e le 5:45 del mattino e poi si sono incollati a terra. A Norimberga, ad esempio, si trovavano sulla pista di rullaggio - l'area tra l'area di sosta e la pista.

Il Last Generation ha spiegato in una dichiarazione che gli attivisti hanno espresso pacificamente la loro resistenza mostrando striscioni con gli slogan "Il petrolio uccide" e "Firmate il trattato". "Le piste non sono state violate".

Chiamata per l'abbandono completo del carbone, petrolio e gas

Il gruppo demanda una radicale protezione del clima, compreso l'abbandono completo del carbone, petrolio e gas, e la conclusione di un trattato internazionale in tal senso. Dal'inizio del 2022, il gruppo ha organizzato blocchi stradali in cui i partecipanti si sono incollati. Avevano precedentemente annunciato un cambiamento di strategia, dicendo che non si sarebbero più impegnati in azioni di incollaggio. Gli attivisti per il clima hanno recentemente portato a termine diverse azioni negli aeroporti, compreso il più grande della Germania a Francoforte.

Dopo le azioni di protesta, sono state rinnovate le richieste di pene più severe. Le azioni sono "un atto coordinato di estorsione criminale", ha detto Ralph Beisel, CEO dell'associazione aeroportuale ADV, secondo una dichiarazione. Sono "reati" che devono essere "puniti di conseguenza" dalla magistratura, ha detto Beisel. La decisione della cabina per stringere la legge sulla sicurezza aerea deve essere "immediatamente" approvata dal Bundestag.

Il governo federale mira a scoraggiare i radicali attivisti per il clima e altri disturbatori con la riforma prevista. Il nucleo della riforma è l'istituzione di una nuova disposizione che rende punibile l'"intrusione non autorizzata intenzionale" nella pista di rullaggio, tra gli altri luoghi - se mette a repentaglio la sicurezza dell'aviazione civile.

La ministra federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha condannato duramente le azioni e ha anche reso gli aeroporti responsabili sulla piattaforma X. "Queste azioni criminali sono pericolose e stupide", ha scritto Faeser. "Abbiamo proposto severe pene detentive. E stiamo richiedendo agli aeroporti di proteggere le loro strutture molto meglio".

Dall'ADV è stato riferito che il concetto di sicurezza a più livelli degli aeroporti, con le installazioni della recinzione come componente, si è dimostrato valido. Il traffico aereo è stato immediatamente interrotto. "Le catene di segnalazione e allarme funzionano in modo affidabile", ha detto il CEO Beisel.

Offerta di dialogo per il Last Generation

L'ADV aveva fatto un'offerta di dialogo agli attivisti per il clima la scorsa settimana. In una lettera aperta, ha dichiarato: "È innegabile che il cambiamento climatico sia uno dei maggiori problemi del nostro tempo. I blocchi criminali degli aeroporti non contribuiscono alla soluzione". Il Last Generation ha condiviso su X che accetta l'offerta di dialogo.

