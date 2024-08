- Proteste per il clima durante le vacanze: azione con adesivi all'aeroporto di Norimberga

Sono entrati attraverso un buco autoinflitto nella recinzione: Due attivisti per il clima hanno temporaneamente interrotto le operazioni all'aeroporto di Norimberga nella mattinata di giovedì.

Le due attiviste del gruppo "Letzte Generation", di 24 e 28 anni, sono entrate nella zona dell'aeroporto intorno alle 5:30 del mattino, secondo i rapporti della polizia. Le due donne si sono incollate all'area tra la piattaforma e la pista di atterraggio, sospendendo temporaneamente le operazioni di volo.

Il corpo dei pompieri dell'aeroporto ha rimosso la colla; le due donne sono state inizialmente portate alla stazione di polizia di frontiera. Sono state poi rilasciate, ha detto un portavoce della polizia.

Operazioni di volo interrotte per più di un'ora

Le operazioni sono riprese intorno alle 7:00. Il primo volo è decollato alle 7:10, ha detto un portavoce dell'aeroporto di Norimberga. "In definitiva, sono i passeggeri a soffrire."

Le operazioni sono state interrotte per circa un'ora e 15 minuti. Un totale di nove voli sono stati interessati. Un volo da Francoforte a Norimberga è stato cancellato a causa dell'azione, così come il volo di ritorno a Francoforte. Sei voli sono stati ritardati, uno è stato dirottato a Praga ma è arrivato tardi a Norimberga. "Tutto è tornato alla normalità", ha detto il portavoce dell'aeroporto.

Buco nella recinzione in rete metallica

Le indagini suggeriscono che gli attivisti abbiano tagliato un buco nella recinzione in rete metallica che circonda l'aeroporto. Strumenti corrispondenti sono stati trovati sulla scena. Un reporter dell'agenzia dpa sul posto ha riferito di aver trovato due tronchesine vicino al buco nella parte meridionale dell'area di sosta.

Le due donne sono ora sotto inchiesta per danneggiamento, coercizione e intrusione.

Azione durante le vacanze estive

L'azione si è svolta durante le vacanze estive in Baviera. In questo periodo ci sono molti più voli, con circa 120-140 decolli e atterraggi rispetto ai circa 80-100 al di fuori della stagione delle vacanze, ha detto il portavoce dell'aeroporto. "Abbiamo operazioni di volo complete", ha detto anche un portavoce della polizia. Molte persone stavano viaggiando per le vacanze.

Mentre non c'era un pericolo immediato per nessuno, una tale azione crea sempre una situazione pericolosa, ha spiegato il portavoce dell'aeroporto. C'è un rischio per la vita vicino ai motori degli aerei, che può estendersi fino a 50 metri dietro l'aeromobile, a seconda del motore.

Il ministro degli Interni: Azione "assoluta follia"

Il ministro degli Interni della Baviera, Joachim Herrmann (CSU), ha duramente criticato l'azione. "Le azioni altamente pericolose e radicali dei chaos climate activists sono un'assoluta follia. Questo non è affatto 'resistenza pacifica', come sempre rivendicato dai presunti protettori del clima." Ha trovato scioccante quanto fossero "incontenibili, ostinati e sconsiderati".

"Con tali azioni di blocco, non stanno affatto aiutando il loro presunto obiettivo di protezione del clima. Invece, sono pronti a mettere a rischio le vite degli altri. Oltre a severe pene, dovrebbero esserci anche richieste di risarcimento sostanziali dalle compagnie e dagli operatori dell'aeroporto", ha detto il ministro.

Disordini in tutta la nazione

"Letzte Generation" ha riferito di diverse azioni di disturbo negli aeroporti in tutta la nazione. Due attivisti con giubbotti di sicurezza arancioni sono entrati negli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Stoccarda, Norimberga e Colonia-Bonn.

Hanno espresso pacificamente la loro resistenza mostrando cartelli con su scritto "Il petrolio uccide" e "Firmate il trattato", ha riferito l'organizzazione in una dichiarazione. "Le piste non sono state violate." A Norimberga, ad esempio, sono rimasti sulla pista di rullaggio.

Chiamata per l'abbandono completo di carbone, petrolio e gas

Il gruppo chiede un'azione radicale per il clima, compreso l'abbandono completo del carbone, del petrolio e del gas. Chiedono la conclusione di un trattato internazionale in tal senso. Dal'inizio del 2022, il gruppo ha organizzato blocchi stradali in cui i partecipanti si incollano alle superfici.

Tuttavia, hanno annunciato di recente un cambiamento di strategia, dicendo che non useranno più la colla. Gli attivisti per il clima hanno recentemente svolto diverse azioni negli aeroporti, compreso il più grande della Germania a Francoforte alla fine di luglio.

Faeser: "Queste azioni criminali sono pericolose e sciocche"

La ministra dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) ha duramente condannato le azioni con la colla. Sulla piattaforma X, si è riferita a un inasprimento della legge che il governo ha approvato a luglio. "Queste azioni criminali sono pericolose e sciocche", ha scritto Faeser. "Abbiamo proposto pene detentive severe. E stiamo chiedendo agli aeroporti di sicurezza le loro strutture molto meglio."

Il governo tedesco vuole scoraggiare gli attivisti per il clima radicali e altri disturbatori da azioni pericolose negli aeroporti attraverso una modifica della legge sulla sicurezza aerea. Il nucleo della riforma prevista, che deve ancora essere decisa dal Bundestag, è l'istituzione di una nuova disposizione che rende punibile l'"intrusione non autorizzata intenzionale" sulla pista di rullaggio, sulle piste e su altre aree critiche - se mettono a rischio la sicurezza dell'aviazione civile.

