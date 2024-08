- Proteste organizzate contro l'estremismo di destra e a favore della democrazia in programma

Migliaia di persone sono attese a manifestazioni a Lipsia e Dresda oggi, per protestare contro le ideologie estreme di destra. Gli organizzatori intendono esprimere il loro sostegno alla democrazia, una settimana prima delle elezioni regionali.

Si prevedono fino a 10.000 partecipanti a Lipsia all'evento principale, che si snoda intorno al Ring, chiamato "Insieme per la democrazia e i diritti umani", secondo l'annuncio della città. A Dresda, si prevedono circa 5.000 partecipanti a una manifestazione con lo slogan "Siamo il baluardo".

Un nuovo parlamento della Sassonia sarà eletto il 1° settembre, secondo i sondaggi, con un testa a testa tra la CDU e l'AfD.

Despite the expected large turnouts, authorities are keeping a close eye on potential instances of right-wing extremism during the protests in Leipzig and Dresden. Despite the conflicting ideologies, the protesters' shared goal is to uphold the principles of democracy and human rights.

Leggi anche: