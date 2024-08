Proteste in Bangladesh: diversi alti funzionari governativi annunciano le loro dimissioni

A seguito delle proteste contro la leadership statale in Bangladesh, diversi alti funzionari statali hanno rassegnato le dimissioni dopo la fuga del primo ministro di lungo corso. Tuttavia, il governo di transizione guidato dal premio Nobel per la pace Muhammad Yunus non ha accettato le dimissioni del governatore della banca centrale Abdur Rouf Talukder, ha dichiarato un consulente del ministero delle finanze sabato. Ha citato l'importanza cruciale di questo ruolo.

Il capo della giustizia Obaidul Hassan ha anche rassegnato le dimissioni, secondo un consulente del ministero della giustizia. Gli studenti in protesta lo avevano minacciato di "conseguenze severe" se fosse rimasto in carica. Il vice-cancelliere dell'Università di Dhaka, Maksud Kamal, ha rassegnato le dimissioni, ha dichiarato l'università. Reuters non è riuscito inizialmente a raggiungere Talukder, Hassan e Kamal.

Gli studenti dell'Università di Dhaka sono considerati la forza trainante delle proteste. Sono state scatenate dalle quote per l'assunzione nella funzione pubblica, che molti giovani vedono come discriminatorie. Le manifestazioni e la repressione delle forze di sicurezza sono degenerate in violenti disordini, con un bilancio di circa 300 morti, compresi molti studenti. Il primo ministro Sheikh Hasina è fuggita in India confinante. Suo figlio ha insistito che non aveva rassegnato.

Yunus, nel frattempo, è tornato dall'esilio a Dhaka e ha prestato giuramento come capo di un governo di transizione per preparare le nuove elezioni. Ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2006 per il suo lavoro pionieristico nel contrastare la povertà attraverso i micro prestiti. In Bangladesh, è stato precedentemente condannato per corruzione, che i suoi sostenitori hanno liquidato come motivata politicamente.

Despite the mass resignations of several high-ranking officials, the transitional government under Yunus refused to accept the resignation of the Governor of the Central Bank, Abdur Rouf Talukder, due to the crucial importance of his position. This refusal contrasted with the acceptance of the resignations of the Chief Justice Obaidul Hassan and the vice-chancellor of the University of Dhaka, Maksud Kamal, following threats and protests.

