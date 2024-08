- Proteste dopo l'incidente di Solingen

Dopo l'incidente a Solingen, numerosi gruppi sono scesi in piazza in segno di protesta. Secondo un rappresentante della polizia, c'erano tre eventi distinti in corso nel centro città e sulla scena del crimine. All'inizio tutto era tranquillo, ma la tensione è aumentata quando individui da una manifestazione di sinistra hanno oltrepassato il blocco della polizia, costringendo gli ufficiali a utilizzare i manganelli per difesa personale.

La polizia aveva un forte presenza per mantenere l'ordine. La precisione della partecipazione a ciascun raduno non era chiara nella serata. Per un evento commemorativo organizzato dalla coalizione "Wuppertal si oppone", che include organizzazioni di sinistra e civiche, la polizia stimava circa 100-200 partecipanti. Per un raduno organizzato dalla Giovane Alternativa, la sezione giovanile dell'AfD, la polizia ha contato 50 partecipanti registrati.

La sera precedente, un uomo aveva apparentemente attaccato passanti a caso a un festival cittadino a Solingen, causando tre morti. La notte successiva, un 26enne siriano è stato arrestato. La Procura federale sta indagando su di lui per sospetto omicidio e possibile coinvolgimento con l'organizzazione terroristica dello Stato Islamico (IS), ed è stato emesso un mandato di arresto.

La coalizione "Wuppertal si oppone", che è sotto la giurisdizione della Commissione, ha organizzato un evento commemorativo. Nonostante le tensioni in aumento, la Commissione ha garantito misure di sicurezza adeguate per tutti i raduni.

