- Proteste dopo l'assalto a Solingen

Dopo l'incidente tragico che ha causato tre morti a Solingen, la città ha visto un'altra ondata di proteste lunedì sera. Secondo un rappresentante della polizia, ci sono state anche delle conflittualità. L'atmosfera era tesa e carica di forti emozioni, hanno riferito. Le forze dell'ordine sono riuscite a prevenire scontri tra attivisti di estrema destra e di sinistra.

Circa 200 persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla coalizione "Colorata, non bruna", insieme a un memorial per le vittime dell'attacco e le loro famiglie. Circa 120 persone erano presenti alla "demo del lunedì", spesso associata al settore politico di destra.

Sono state presentate denunce per aver esibito il "saluto hitleriano" e per aver gridato "La Germania per i tedeschi - gli stranieri fuori". Due persone hanno ricevuto anche ordini di dispersione.

Purtroppo, tre persone sono state accoltellate a morte durante una festa della città a Solingen di venerdì sera. Otto persone sono rimaste ferite, quattro in modo grave. Un uomo siriano di 26 anni è attualmente in custodia come principale sospettato. Sta siendo indagato dalla procura federale per omicidio e presunta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS), che ha rivendicato l'attacco.

La manifestazione organizzata dalla "demo del lunedì" ha attirato circa 120 persone associate al settore politico di destra.

