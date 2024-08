- Proteste di destra: dispiegamento della polizia presso il CSD di Bautzen

A causa di possibili disturbi di estrema destra, la parata del Christopher Street Day (CSD) nella città sassone orientale di Bautzen si apre con un forte dispositivo di polizia. Un portavoce della polizia ha confermato questa mattina che sono presenti forze appropriate dopo una valutazione della situazione.

Si prevedono circa 500 partecipanti alla 2ª parata del CSD, che partirà alle 14:00. Contestualmente, è prevista una contromanifestazione contro il CSD, intitolata "Contro la propaganda di genere e la confusione d'identità!!!", con fino a 400 partecipanti registrati.

Il micro-partito di estrema destra Freie Sachsen ha annunciato inoltre una protesta con 30-50 partecipanti. "L'obiettivo del deployment della polizia è garantire un corso degli eventi senza disturbi", ha sottolineato il portavoce della polizia, senza fornire dettagli sul numero di forze presenti.

Party di chiusura cancellato per motivi di sicurezza

In precedenza, gli organizzatori del CSD avevano cancellato una festa di chiusura prevista, a causa di preoccupazioni per la sicurezza. "Non possiamo assumercene la responsabilità e attualmente non disponiamo delle risorse necessarie per garantire e proteggere questo evento", ha dichiarato Jonas Löschau, co-organizzatore del CSD, al "Freie Presse" alla luce delle manifestazioni previste da gruppi di estrema destra.

Löschau, che fa parte del consiglio comunale e del consiglio di contea dei Verdi, ha consigliato ai partecipanti del CSD di muoversi in gruppi solo durante l'arrivo e la partenza.

La ministra della Giustizia sassone sconvolta

La ministra della Giustizia sassone Katja Meier ha dichiarato di essere sconvolta dal fatto che un evento sia stato cancellato a causa della situazione di sicurezza tesa e della forte mobilitazione di estrema destra. "L'odio e l'incitamento contro le persone queer sono espressioni di ideologie inumane che non hanno posto nella nostra società", ha sottolineato la politica dei Verdi.

Il Christopher Street Day si tiene ogni anno in molte città di tutto il mondo e commemora gli eventi del 28 giugno 1969, quando la polizia fece una retata nel gay e lesbian bar "Stonewall Inn" di Christopher Street, New York, scatenando giorni di proteste da parte di gay, lesbiche e transgender. Il CSD vuole ricordare i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer.

Gli organizzatori del CSD hanno preso la difficile decisione di cancellare la festa di chiusura a causa delle insufficienti risorse di sicurezza, data la situazione in escalation e la mobilitazione dei gruppi di estrema destra. La forte presenza della polizia è cruciale per garantire una parata del Christopher Street Day pacifica e senza disturbi, considerato il significativo numero di proteste di estrema destra previste.

