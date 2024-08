- Proteste contro la tecnologia militare al Festival della città di Dresda

Mostra di tecnologia militare alla Festa della Città di Dresda incontra resistenza. Il partito di sinistra nel consiglio comunale ha lanciato una petizione online. "L'esercito tedesco spesso utilizza la Festa della Città di Dresda per esibire attrezzature militari pesanti. Per il 2024, promuovono veicoli dell'unità Field Jaeger, un carro armato ruotato e il sistema di difesa aerea Patriot", afferma la petizione. Data la preoccupazione internazionale, molte persone hanno ragione a essere preoccupate. "Le armi militari pesanti non hanno posto in una festa della città!"

L'esercito tedesco nella Sassonia aveva annunciato su Facebook che avrebbe esibito veicoli dell'unità Field Jaeger, il carro armato GTK Boxer ruotato, il veicolo di recupero Bison e il sistema Patriot. In anni precedenti, si erano presentati alla "Miglia Blu" della festa insieme alla polizia, ai fuochi d'artificio e all'Agenzia di Soccorso Tecnico. Questa edizione della festa inizia venerdì e dura fino a domenica.

Critiche dalla sinistra

"La produzione di armi sta accelerando. C'è un forte battito di tamburi per la prontezza militare. Ora, gli Stati Uniti vogliono persino stazionare missili a lungo raggio in Germania. Date queste sviluppi, sono profondamente preoccupato che il nostro paese verrà trascinato in una guerra", ha spiegato il leader della frazione di sinistra André Schollbach la sua opposizione.

"Come consigliere comunale, ma ancora di più come padre, sono scioccato dal fatto che l'equipaggiamento militare pericoloso debba essere esibito tra i castelli gonfiabili, le ruote panoramiche e lo zucchero filato. Un esercito non è un campo avventura gioioso".

La petizione online del partito di sinistra contro la mostra militare alla Festa della Città di Dresda ha raccolto un sostegno significativo, chiedendo l'annullamento dell'evento che prevede l'esibizione di attrezzature militari pesanti. In risposta alla controversia, André Schollbach, leader della frazione di sinistra, ha ribadito le sue preoccupazioni, affermando che la petizione online rispecchia l'apprensione del pubblico riguardo all'esibizione di armi militari in un evento per famiglie.

