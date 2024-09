- Proteste contro la guerra: più di mille persone si radunano a Monaco

Dopo la celebrazione del Giorno dell'Antiguerra in Germania, circa un migliaio di persone hanno espresso il loro desiderio di pace protestando contro la guerra a Monaco.

Il più grande evento è stata una marcia che è partita da Marienplatz e avrebbe dovuto concludersi lì. Le autorità hanno stimato che circa 1.500 persone hanno partecipato alla marcia all'inizio, anche se 5.000 si erano registrate.

A Königsplatz, il sindacato Verdi ha organizzato un raduno di 2.000 partecipanti, con lo slogan "Mai più fascismo e guerra! Viva la solidarietà internazionale!". Le autorità hanno riconosciuto circa 350 persone presenti. Entrambi gli eventi sono iniziati pacificamente, senza grandi disordini.

Ogni anno il 1° settembre si commemora il Giorno dell'Antiguerra per ricordare l'invasione della Polonia da parte della Germania il 1° settembre 1939, che ha dato inizio alla Seconda Guerra Mondiale.

Sabato si sono svolte diverse proteste a Monaco, la capitale della Baviera. Circa 500 sostenitori della scena dei cittadini del Reich si sono riuniti con lo slogan "Il grande incontro degli Stati federali, patria e pace nel mondo". Simultaneamente, i membri di "L'ultima generazione" hanno bloccato una strada del centro città per 24 ore, chiedendo un cambio di rotta dalle fonti fossili.

