- Proteste alla stazione centrale: "Questo è un evento espressivo"

Dopo gli spari mortali alla stazione centrale di Francoforte, il sospetto è rimasto inizialmente in silenzio di fronte alle accuse, ha dichiarato Dominik Mies, portavoce dell'Ufficio del Procuratore di Francoforte. Il 54enne è sospettato di aver ucciso un 27enne con colpi alla testa martedì sera. Tutti gli elementi di prova vengono esaminati, i testimoni vengono interrogati e tutte le informazioni rilevanti vengono valutate.

Il presunto colpevole è stato catturato dalla Polizia Federale poco dopo l'incidente. È stato emesso un mandato di arresto per omicidio. La vittima è morta sulla scena. Giovedì, l'Ufficio del Procuratore ha anche rifiutato di commentare il legame tra i due cittadini turchi.

Immagini CCTV sospette dell'incidente

Nel frattempo, immagini discutibili dalle telecamere di sorveglianza circolano online. Mostrano un uomo che si avvicina a un altro uomo da dietro, puntandogli una pistola alla nuca e l'uomo che cade poco dopo. "Naturalmente, ne siamo a conoscenza", ha detto Mies. Tuttavia, ha rifiutato di commentare.

Secondo le indagini, il sospetto avrebbe sparato altre due volte alla testa del 27enne mentre era a terra. È stato riferito che gli agenti della Polizia Federale hanno impedito all'uomo di salire su un treno e fuggire.

Psicologo criminale: il perpetratore sembra aver accettato di essere catturato

Un crimine così efferato nel cuore di una stazione principale affollata: "Ha qualcosa di drammatico, forse addirittura inscenato", dice lo psicologo criminale Wilhelm Schmidt. "Chiunque commetta un crimine del genere in pubblico assume chiaramente un enorme rischio di essere catturato", dice l'ex direttore a lungo termine dell'Ufficio Centrale Criminale di Wiesbaden. Il perpetratore doveva essere consapevole che le telecamere di sorveglianza avrebbero registrato il crimine e che ci sarebbero stati numerosi testimoni. Doveva aspettarsi di non sfuggire alla cattura, il che potrebbe comportare una condanna a vita.

"Se qualcuno fa una cosa del genere, deve avere un motivo molto valido o essere sotto una forte pressione", dice Schmidt. Forse non c'era altro modo per commettere il crimine. Al momento, si può solo speculare sui possibili motivi.

Dal 1° giugno 2021, vige il divieto di portare armi alla stazione centrale di Francoforte dopo il tramonto. Da allora, non è più consentito portare armi, nonché coltelli con lama fissa o pieghevole lunga più di quattro centimetri, nell'edificio della stazione tra le 20:00 e le 5:00.

Il sospetto in questione è originario dell'Assia, come emerso dalle indagini. Per capire i motivi di questo atto efferato, gli psicologi analizzano il background e l'educazione dell'individuo, originario dell'Assia.

