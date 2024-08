Spettacolo o Apparizione di Evento Annullato - Proteste a Jena, secondo quanto riferito, il veicolo di Björn Höcke si è scontrato con una manifestazione dell'opposizione.

Durante una dimostrazione contro la presenza del leader dell'AfD della Turingia, Björn Höcke, è avvenuto un incidente. Diversi testimoni hanno riferito a Der Spiegel che un veicolo, presumibilmente con a bordo Höcke, ha intenzionalmente investito una manifestazione autorizzata per attraversarla. Per fortuna, non sono state segnalate ferite.

Dimostrazione contro Björn Höcke a Jena: auto investe folla

Höcke era previsto come relatore in un dialogo cittadino martedì, insieme a due candidati dell'AfD per le elezioni di Jena. Prima dell'evento, centinaia di manifestanti si sono radunati, con diverse proteste e sit-in individuali registrati vicino al centro comunitario LISA nel distretto di Lobeda per ostacolare l'ingresso di Höcke. All'inizio, la polizia ha disperso i blocchi senza l'uso della forza.

despite expecting 1,000 protesters, nearly twice as many showed up to denounce the right-wing extremist AfD leader. The incident allegedly took place as security forces attempted to escort Hoecke into the neighborhood center through a side entrance.

Despite expecting 1,000 protesters, quasi il doppio si è presentato per denunciare il leader dell'AfD di estrema destra. L'incidente sarebbe avvenuto mentre le forze di sicurezza tentavano di scortare Höcke all'interno del centro comunitario attraverso un ingresso laterale.

Il presidente della Juso, Philipp Tuermer, che ha assistito all'evento, ha dichiarato a Der Spiegel: "Mi trovavo all'interno della manifestazione registrata quando l'auto, con a bordo Höcke, è uscita improvvisamente da una strada laterale e ha puntato dritta verso la folla. I manifestanti hanno dovuto spostarsi rapidamente, alcuni sono stati anche sfiorati dall'SuV. L'auto ha travolto la manifestazione!"

La polizia di Jena tace sull'incidente

Più testimoni hanno confermato la versione di Tuermer a Der Spiegel. Secondo lui, le guardie del corpo di Höcke hanno inizialmente tentato di aprirsi un varco tra la folla con la forza, con alcuni poliziotti che avrebbero aiutato tirando da parte i manifestanti. "Quando non ha funzionato, le guardie del corpo lo hanno scortato di nuovo all'auto e se ne sono andati - come in un film d'azione," ha detto Tuermer.

Il dipartimento di polizia di Jena ha rifiutato di commentare la sequenza di eventi descritta dai testimoni. Hanno dichiarato di non essere a conoscenza di un'auto che ha investito la folla. L'entourage di Höcke avrebbe visto il blocco e sarebbe tornato indietro, ha dichiarato un portavoce della polizia. Tuttavia, foto e video scattati poco dopo l'incidente mostrano l'auto di Höcke tra i manifestanti, ritraendo il trattamento duro della polizia nei confronti dei dimostranti, nonostante la manifestazione fosse legalmente registrata.

"The police seemed inadequate and reacted inappropriately in this situation. The security plan failed," Tuermer concluded.

I manifestanti fermano l'intervento di Höcke

Sulla base del rapporto della polizia, sono stati registrati 12 reati penali e un'infrazione amministrativa durante le proteste. Il numero esatto e la natura delle ferite rimangono ignoti. L'intervento di Höcke non è avvenuto dopo le proteste.

"The attendance of Mr. MdL Hoecke had to be cancelled unexpectedly due to the large number of people and the chaotic situation on the scene," the police stated in a press release.

Der Spiegel ha tentato di contattare Björn Höcke per un commento, ma non ha ricevuto risposta.

Höcke si candiderà come candidato principale dell'AfD nelle elezioni statali della Turingia del 1° settembre. Secondo i sondaggi, l'AfD, classificata come partito di estrema destra dall'agenzia per la protezione della costituzione, è attualmente la forza politica più potente dello stato.

Il leader dell'AfD, Björn Höcke, era atteso per partecipare a un dialogo cittadino a Jena, ma le proteste contro la sua apparizione hanno portato a una folla di persone che hanno cercato di ostacolare il suo ingresso. Durante l'incidente, diversi testimoni hanno affermato che il veicolo di Höcke ha intenzionalmente investito la folla di manifestanti, costringendo i manifestanti a spostarsi rapidamente. Il dipartimento di polizia di Jena, tuttavia, ha negato qualsiasi conoscenza di un simile incidente.

Leggi anche: