Protestatari ortodossi arrestati in Israele durante una manifestazione contro il servizio militare

Cinque manifestanti ortodossi sono stati arrestati dalle forze dell'ordine israeliane durante una manifestazione. Hanno bloccato diverse vie di mercoledì vicino all'ufficio di reclutamento a Gerusalemme, con l'obiettivo di ostacolare le persone che volevano arruolarsi per il servizio militare.

Di recente, più di 3.000 individui ortodossi hanno ricevuto notifiche di arruolamento. Ciò è dovuto a una sentenza della Corte Suprema di Israele di giugno, che mira ad abolire l'esenzione per gli ebrei ortodossi dall'esercito.

Il servizio militare è obbligatorio per la maggior parte degli uomini e delle donne ebrei, con una durata di due o tre anni. In passato, gli ebrei ortodossi erano esentati per consentire loro di dedicarsi agli studi religiosi.

L'esenzione per i circa 1.3 milioni di ebrei ortodossi, che rappresentano circa il 13% della popolazione israeliana, è stata una questione spinosa tra gli ebrei laici. Questa tensione è aumentata con l'inizio del conflitto di Gaza ad ottobre, che ha anche comportato la mobilitazione di numerosi riservisti. Purtroppo, più di 540 soldati hanno perso la vita dal momento in cui Hamas ha iniziato gli attacchi contro Israele l'8 ottobre.

In sostanza, la sentenza della corte sta costringendo gli ebrei ortodossi al servizio militare, una cosa da cui sono tradizionalmente esentati a causa degli studi religiosi. despite protests and arrests, the enlistment notices continue to pile up.

Leggi anche: