- Protesta per il clima: droga versata all'aeroporto di Dortmund

Intorno alle 20 attivisti del movimento "Ultima Generazione" hanno versato una sostanza nera in una sala partenze dell'aeroporto di Dortmund per protestare contro i voli interni e i combustibili fossili. L'azione non ha limitato le operazioni di volo, come ha riferito l'aeroporto. Solo il traffico degli autobus è stato brevemente interrotto, ma è ripreso poco dopo.

L'azione nella sala partenze B era parte della campagna internazionale "Il petrolio uccide", hanno dichiarato gli attivisti in una dichiarazione. La sostanza nera era colla nera simbolica del petrolio.

La protesta è stata pacifica e si è sciolta, ha detto un portavoce della polizia. Gli agenti hanno preso i dettagli dei partecipanti. È stata presentata una denuncia penale per intrusione. La polizia sta anche indagando su una violazione della legge sull'assembramento, è stato riferito.

