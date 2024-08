Contro l'Olio e il Kerosene - Protesta della "Ultima Generazione" all'aeroporto di Monaco

Sei membri di "L'ultima generazione" hanno protestato contro l'uso del petrolio e della nafta all'aeroporto di Monaco. Gli attivisti ambientalisti hanno esposto un grande striscione nella terminale, tra le altre cose, con la scritta "Il petrolio, il gas e la nafta portano il mondo alla rovina."

L'azione non ha causato alcun disturbo nelle operazioni dell'aeroporto, ha detto un portavoce della polizia. I passeggeri avrebbero raggiunto i loro voli. La polizia voleva raccogliere i dettagli personali dei partecipanti e verificare una possibile violazione della pace. Si presume che tutto procederà in modo cooperativo, ha detto il portavoce.

Gli attivisti ambientalisti hanno fatto appello all'uso di fonti di energia alternative, preferibilmente di un tipo utilizzato per i veicoli a motore, per ridurre la dipendenza dal petrolio e dalla nafta. Nonostante la loro protesta, i veicoli elettrici o ibridi, che sono alcuni esempi di quelle fonti di energia alternative, non sono comunemente utilizzati per le operazioni dell'aeroporto.

