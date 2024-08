- Protesta contro protesta - Greenpeace taglia alberi

Solo ieri, gli attivisti di Greenpeace hanno piantato dieci alberi a Reichling, nell'Alta Baviera, come protesta contro i piani di trivellazione di gas - ora, ignoti hanno segato o spezzato diversi di questi alberi.

La Polizia di Stato della Baviera Settentrionale ha riferito che due degli alberi appena piantati sono stati deliberatamente danneggiati da ignoti individui all'alba di domenica.

A causa della "particolarità locale", il Commissariato di Polizia Criminale di Fürstenfeldbruck ha preso in carico il caso e ora sta indagando per sospetto vandalismo.

Secondo Greenpeace, che ha segnalato tre alberi spezzati, questo costituisce anche una violazione della Legge Federale sulla Conservazione della Natura, che proibisce l'abbattimento degli alberi dal 1° marzo al 30 settembre.

"Io sono profondamente scioccata e indignata. Questo è un'azione completamente incomprensibile che condanniamo con la massima fermezza," ha dichiarato Saskia Reinbeck di Greenpeace Baviera. "Gli alberi rappresentano la resistenza all'esplorazione del gas fossile. Ma questo abbattimento non fermerà la protesta - anzi, il contrario."

La società Genexco intende costruire una torre di trivellazione alta 40 metri sul sito nel comune di Reichling (distretto di Landsberg am Lech) vicino al lago di Ammersee e avviare la trivellazione esplorativa per il gas naturale già a settembre. La società sospetta la presenza di giacimenti di gas a una profondità di circa 3.000 metri sotto il sito, che potrebbero essere redditizi a causa dei prezzi in aumento.

"Alberi invece della torre di trivellazione"

Gli attivisti di Greenpeace esigono che i piani per la trivellazione esplorativa vengano fermati immediatamente. In protesta, hanno piantato dieci alberi sul sito della trivellazione esplorativa programmata lo scorso giovedì all'alba. "Alberi invece della torre di trivellazione, un vero e proprio bosco invece del gas dannoso per il clima," ha spiegato Reinbeck la scorsa settimana.

Hanno rivolto questa richiesta specificamente al Ministro dell'Economia della Baviera Hubert Aiwanger (Voti Liberi). Deve finalmente capire, "che non dobbiamo più attingere a nessuna fonte di gas - né qui né altrove." C'è anche critiche al progetto da parte dei cittadini.

Lo scorso anno, la società aveva già abbattuto gli alberi sul sito di trivellazione e nelle prossime settimane dovrà essere sgombrato e preparato per i lavori. Il 26 giugno 2024, l'Ufficio Statale Bavarese per le Miniere, l'Energia e la Geologia ha concesso alla società l'autorizzazione per la trivellazione esplorativa. Secondo Greenpeace, la società sospetta fino a 500 milioni di metri cubi di gas naturale lì, che corrispondono a circa il quattro percento del consumo annuale di gas naturale della Baviera. Tuttavia, l'autorizzazione per l'estrazione è ancora in sospeso.

Il sito di trivellazione non è lontano dalle case abusive e a circa 150 metri da un'area protetta europea per animali e piante vicino alle fonti d'acqua potabile del comune.

