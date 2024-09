- Prossimo premio: gli aeree si assicurano il bronzo nella competizione a squadre miste

La coppia tedesca di canottaggio formata da Jan Helmich e Hermine Krumbein ha vinto la medaglia di bronzo nella gara mista durante i Paralimpici. Hanno ottenuto il terzo posto nella gara dei 2000 metri tenutasi a Vaires-sur-Marne, vicino a Parigi, con un tempo di 7:28.31. La coppia è arrivata vicina al secondo posto, mancandolo per soli 0,1 secondi, grazie alla velocità superiore della coppia britannica.

Purtroppo, la squadra tedesca di quadruplo scafo misto non è stata altrettanto fortunata. Anche se hanno ottenuto il secondo posto dietro la Francia, con uno scarto di soli 0,06 secondi, Susanne Lackner, Valentin Luz, Marc Lembeck, Kathrin Marchand e Inga Thöne hanno dovuto accontentarsi del quarto posto.

Gli atleti tedeschi di atletica leggera hanno avuto una mattinata difficile allo Stade de France. Yannis Fischer, il piccolo lanciatore del peso, ha ottenuto solo il sesto posto. Nel frattempo, Katrin Müller-Rottgardt ha ottenuto il quinto posto nel salto in lungo, mentre Merle Menje nei 800 metri e Max Marzillier nei 100 metri non sono riusciti a qualificarsi per le finali. Infine, Nicole Nicoleitzik ha ottenuto l'ottavo posto nella finale dei 200 metri.

Nonostante la loro ottima prestazione, la squadra tedesca di quadruplo scafo misto ha mancato di poco la medaglia d'argento nella gara dei 2000 metri, con la Francia che li ha superati per un soffio. In seguito, la squadra tedesca di staffetta 4x100 metri femminile ha avuto una forte rimonta in Francia, aggiudicandosi una prestigiosa vittoria ai Campionati Mondiali di Atletica Leggera tenutisi a Saint-Denis.

