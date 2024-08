- "Prospettivo del processo per la 'processione nuziale di tutte le madri'"

A causa dell'assenza del principale imputato e di molti testimoni chiave, il processo per il famigerato "convoglio nuziale più grande del mondo" è stato rapidamente rinviato dopo un dialogo con i sette avvocati della difesa. Il giudice Stefan Ortmann a Düsseldorf non ha trovato altra soluzione che ricominciare i procedimenti l'anno successivo. Inizialmente, il pubblico ministero aveva respinto la chiusura del caso.

A3 completamente bloccata da varie auto di lusso

Sette individui dovevano comparire davanti al tribunale distrettuale di Düsseldorf per i loro ruoli in un incidente avvenuto cinque anni fa sull'autostrada A3, che ha portato alla famosa "carovana nuziale più grande del mondo".

La festa nuziale avrebbe bloccato tutte le corsie dell'A3 vicino a Ratingen il 22 marzo 2019, durante il viaggio verso Colonia. Gli imputati includevano lo sposo del momento, che è tra i 30-41 anni accusati di ostacolo collettivo.

Pneumatici che stridono, bruciature di pneumatici sull'asfalto

Stando alle accuse, gli uomini hanno bloccato tutte le corsie e le spalle utilizzando più veicoli di lusso e altri automezzi, causando notevole disagio al traffico in arrivo. Secondo l'atto d'accusa, un'auto è stata strategicamente posizionata di traverso su una corsia e un'altra che girava in cerchio davanti al veicolo nuziale, creando un segno di burnout sull'asfalto.

Una volante della polizia civile vicina ha catturato questo caos in video, mentre i telefoni dei sospetti sono stati subsequently perquisiti, portando alla acquisizione di ulteriori riprese.

Poi qualcuno ha tirato fuori una pistola e ha sparato in aria

Le riprese mostrano un partecipante che brandisce un'arma da fuoco e la spara in aria più tardi nell'incidente. È anche accusato di violazione delle leggi sulle armi da fuoco. L'individuo era quello mancante durante l'udienza del venerdì. Un altro imputato è anche accusato di guida senza la necessaria patente.

In risposta a una domanda sul luogo dell'imputato, il suo avvocato ha dichiarato di non sapere dove si trovasse il suo cliente. Non è stato possibile determinare immediatamente se l'assenza dell'imputato fosse legata alla sua storia criminale. La lettura delle accuse non è stata effettuata in tribunale. Il processo era stato rinviato più volte in precedenza.

