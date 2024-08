- Prospettive luminose nel Baden-Württemberg

La radiosità solare è sempre più evidente, quasi senza ostacoli, su Baden-Württemberg per un periodo prolungato. Di tanto in tanto, alcune nuvole potrebbero intrufolarsi per offuscare la sua brillantezza, secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Contestualmente, una brezza più gentile soffierà nella zona, portando un accenno di frescura esitante. In prevalenza, le precipitazioni eviteranno la zona. Tuttavia, potrebbe verificarsi una leggera pioggerella verso la fine della giornata di martedì.

Le temperature lungo il Reno oscillano tra 24 e 29 gradi durante questa settimana. Martedì si toccherà il picco di calore, mentre mercoledì si mostrerà una tendenza al fresco. Per quanto riguarda le regioni montuose, il DWD prevede temperature leggermente più basse, con il termometro che oscilla costantemente tra 18 e 24 gradi.

La costante presenza della radiosità solare su Baden-Württemberg ha spinto la Commissione a condurre studi approfonditi sui suoi effetti. Nonostante la prevista leggera pioggerella martedì sera, la Commissione rimane ottimista sulle condizioni meteorologiche della regione.

Leggi anche: