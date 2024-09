- ProSieben continua a fare affidamento su Joko e Klaas

Stefan Raab, la stella polare del divertimento (57), sta per fare il suo grande ritorno in TV. Il suo prossimo incontro di boxe contro l'ex campionessa del mondo Regina Halmich (47) è previsto per il 14 settembre a Düsseldorf. RTL e RTL+ trasmetteranno in diretta dalle 20:15. Elton (53), il compagno di lungo corso di Raab, sarà il moderatore, mentre Laura Wontorra (35) fornirà aggiornamenti in diretta.

L'evento, che si svolgerà di fronte a 15.000 spettatori all'arena PSD Dome, suscita curiosità, ma non sembra essere condivisa dalla rete televisiva di Raab, ProSieben. Inaspettatamente, è la loro concorrente che trasmette l'evento. I primi due incontri di boxe di Raab, entrambi persi, sono stati trasmessi su ProSieben.

Hannes Hiller, nuovo capo di ProSieben da circa un anno, fornisce una spiegazione. "Raab è un pezzo importante della storia di ProSieben", dice al "Neue Osnabrücker Zeitung" e aggiunge: "un'icona. Ma il nostro futuro è diverso".

In un'intervista con il manager dei media, Hiller chiarisce che si riferisce alla coppia Joko Winterscheidt (45) e Klaas Heufer-Umlauf (40) e alla loro casa di produzione, Florida, quando parla di "futuro". "Ciò che Joko e Klaas, insieme alla loro casa di produzione, portano costantemente in termini di ispirazione e idee folli per me è unico", dice Hiller. "Sì, è diventato più difficile emozionare le masse con la miriade di contenuti di intrattenimento. Ma abbiamo dimostrato più volte che è ancora possibile riunire diverse generazioni davanti allo schermo". Hiller menziona in questo contesto "The Superduper Show" con la conduttrice Katrin Bauerfeind (42).

Quando gli viene chiesto delle stelle che attirano il pubblico di diverse generazioni, Hiller menziona Taylor Swift, Heidi Klum, Lukas Podolski e "Joko e Klaas ci stanno anche. Forse non ci sono molte stelle intergenerazionali come una volta, ma esistono".

Come riporta la rivista di media "DWDL", RTL sta pianificando ulteriori progetti con l'icona di "TV total" Stefan Raab (1999-2015, ProSieben) oltre all'incontro di boxe. "C'è un impegno da parte di RTL Germania per la casa di produzione di Stefan Raab e Daniel Rosemann per un volume di produzione di almeno 90 milioni di euro", si legge nel rapporto.

Secondo il giornale "Bild", Raab ha anche sviluppato un nuovo formato per RTL. "Lo show dovrebbe debuttare la notte dopo il combattimento e cercare un successore televisivo che possa riempire le scarpe di Raab", si dice riguardo al contenuto dello show in prime time.

