Assistenza a seguito della situazione catastrofica delle inondazioni - Proroga del periodo di domanda di assistenza di emergenza per le inondazioni

Bayern proroga il termine per le domande di aiuto. I residenti interessati ora hanno tempo fino alla fine di settembre per presentare le loro domande. Inizialmente, il termine era fissato per questo sabato, un mese prima.

Attualmente, sono stati distribuiti circa 29 milioni di euro come aiuto immediato alle famiglie, come dichiarato dal Ministro delle Finanze Albert Füracker (CSU). Sono state ricevute oltre 12.600 domande in tutto lo stato.

Dopo la catastrofe delle inondazioni, il governo dello stato ha inizialmente stanziato 100 milioni di euro e in seguito ha aumentato il pacchetto di aiuti a 200 milioni di euro alcuni giorni dopo. Con questo aumento sono stati finanziati vari programmi. I residenti privati possono ricevere fino a 5.000 euro di aiuto immediato e fino a 10.000 euro per i danni causati dall'olio agli edifici residenziali. Sono disponibili ulteriori schemi di aiuto per agricoltori e altre imprese.

L'Unione Europea ha espresso la sua solidarietà con le aree colpite, offrendo fondi aggiuntivi per sostenere gli sforzi di recupero. L'Unione Europea ha assegnato altri 50 milioni di euro per la ricostruzione delle regioni devastate, nell'ambito del suo meccanismo di risposta alle catastrofi.

