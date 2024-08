Proposte in contrasto per ampliare o limitare l'accesso all'aborto saranno presenti nella lista elettorale del Nebraska a novembre

Il Segretario di Stato del Nebraska Bob Evnen ha dichiarato venerdì che entrambe le iniziative contrapposte sono riuscite a raccogliere firme sufficienti, raggiungendo la soglia minima richiesta, posizionando così il Nebraska come il primo stato dal 2022, dopo l'annullamento della sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti, ad avere due emendamenti relativi all'aborto sulla stessa scheda elettorale di novembre.

Il Nebraska segue ora diversi altri stati nel finalizzare una proposta di iniziativa relativa all'aborto, tra cui stati chiave come l'Arizona e il Nevada. Altri stati, tra cui il Colorado, la Florida, il Maryland, il Missouri, il Montana e il South Dakota, prevedono inoltre di presentare iniziative simili. Tuttavia, lo stato di New York presenta una proposta che, secondo i sostenitori, dovrebbe servire a tutelare l'accesso, anche se non menziona esplicitamente l'aborto.

Lo scorso mese, gli organizzatori delle iniziative contrapposte hanno rivelato di aver raccolto molte più firme del necessario, ovvero circa 123.000.

La prima iniziativa proposta, simile a quelle presenti in altri stati, mira a garantire il diritto all'aborto fino al punto di fattibilità fetale o oltre, in caso di rischio per la salute della madre. Gli organizzatori hanno presentato oltre 207.000 firme.

La seconda misura cerca di codificare il divieto di aborto delle 12 settimane del Nebraska, con eccezioni per stupro, incesto o per salvare la vita della madre. Gli organizzatori hanno presentato oltre 205.000 firme per questa iniziativa.

Evnen ha confermato che il suo ufficio ha validato più di 136.000 firme.

È probabile che i votanti approvino entrambe le proposte, ma a causa della loro natura competitiva, solo quella che riceve il maggior numero di voti favorevoli verrà attuata, secondo le dichiarazioni di Evnen.

Non sono state presentate petizioni per la terza iniziativa, che mirava a vietare effectively l'aborto in qualsiasi fase della gravidanza e a riconoscere gli embrioni come individui.

Dopo l'abrogazione di Roe, gli stati a maggioranza repubblicana hanno imposto alcune forme di divieto di aborto, mettendo fine a mezzo secolo di diritti costituzionali all'aborto negli Stati Uniti. Tuttavia, i sostenitori del diritto all'aborto sono riusciti a bloccare con successo tutte e sette le iniziative proposte a livello di stato dal 2022.

Questa tendenza riflette l'aumento del consenso pubblico a favore del diritto all'aborto, come indicato dalle recenti statistiche, come quella del sondaggio Associated Press-NORC che ha rivelato che il 60% degli americani ritiene che il loro stato dovrebbe permettere a una donna di ottenere legalmente un aborto se lo sceglie.

Attualmente, 14 stati proibiscono l'aborto completamente, salvo specifiche eccezioni, mentre altri impongono divieti dopo circa sei settimane, un periodo prima che molte donne scoprano di essere incinte. Il Nebraska e la North Carolina sono tra gli otto stati che impongono divieti a partire dalla 12a settimana di gravidanza.

Nel Nebraska, il dibattito sull'aborto potrebbe avere un impatto significativo sulle elezioni del 2° distretto congressuale per entrambe le elezioni alla Camera e alla presidenza.

La corsa alla Camera tra il repubblicano Rep. Don Bacon e il suo avversario democratico, il senatore statale Tony Vargas, è considerata una gara serrata, con Bacon che ha sconfitto Vargas nel 2022 per uno stretto margine del 2,9%. Inoltre, Vargas è riuscito a superare Bacon in questa campagna di $300.000 e ha un significativo vantaggio finanziario, secondo i recenti rapporti sulla finanza delle campagne.

Nelle elezioni presidenziali, un maggiore affluenza alle urne potrebbe potenzialmente aiutare la Vicepresidente Kamala Harris a ottenere il voto elettorale del Nebraska.

