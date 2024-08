Habitat naturali e conservazione della fauna selvatica - Proposta modificata in attesa di modifica della normativa in materia di caccia

Dopo diverse ulteriori chat, è emersa una versione aggiornata della proposta di legge sulla caccia altamente dibattuta per la Renania-Palatinato. Questa dovrebbe essere implementata un anno dopo rispetto a quanto inizialmente previsto, partendo il 1º aprile 2026 - segnando l'inizio della stagione venatoria 2026/27, come condiviso dal Ministro dell'Ambiente Katrin Eder (Verdi) a Magonza. Con uno "sforzo monumentale", sono state incorporate modifiche nel progetto grazie alla collaborazione di altre 28 intense discussioni con un totale di 17 associazioni - che vanno da gruppi locali, organizzazioni per la conservazione, all'associazione venatoria dello stato.

Il progetto rivisto presenta numerosi cambiamenti. Ad esempio, un nuovo paragrafo stabilisce che la caccia in specifiche aree dovrebbe avvenire in modo da prevenire danni eccessivi al bosco da parte degli animali selvatici, preservando le sue funzioni benefiche, protettive e ricreative. Sono state apportate modifiche anche al protocollo per gestire i danni in un'area boschiva. Il Ministro Eder sostiene che l'obiettivo principale dell'emendamento, ovvero migliorare la protezione del bosco, rimane invariato. "Il bosco non dovrebbe prevalere sulla fauna selvatica, e la fauna selvatica non dovrebbe prevalere sul bosco; dovrebbe esserci un equilibrio", ha sottolineato Eder.

Il progetto include anche disposizioni per dichiarazioni regolari dall'autorità forestale competente riguardo alle potenziali minacce per un'area boschiva. In futuro, sarà stabilito che un accordo sulle misure da adottare in caso di danni verrà raggiunto quando un contratto di affitto venatorio viene stipulato tra il proprietario del bosco e un cacciatore. In caso di violazione degli accordi di caccia da parte del locatario, il proprietario si riserva il diritto di risolvere il contratto di affitto a lungo termine.

La nuova legge comprenderà una disposizione che proibisce l'uso di anatre vive nell'addestramento dei cani da caccia, una pratica già comune nella Renania-Palatinato. Tale divieto, nonché il divieto di munizioni al piombo, sono stati mantenuti nell'emendamento, ha detto Eder.

Il progetto rivisto, che consta di 122 pagine, verrà presentato al Consiglio Comunale la prossima settimana, seguito da una possibile approvazione della cabina ministeriale entro la fine dell'anno. Il Consiglio Comunale fornisce consulenza al governo statale su questioni significative per le corporazioni municipali.

Le reazioni all'emendamento sono state contrastanti. L'Associazione Venatoria Statale (LJV) ha definito il progetto una "versione mitigata" con aree di disputa persistenti. Ad esempio, la LJV si oppone al divieto di "anatre vive" nell'addestramento dei cani da caccia e alle restrizioni alla cattura. Il portavoce della politica venatoria della frazione parlamentare CDU ha criticato il fatto che i futuri decreti amministrativi detteranno ai cacciatori e ai proprietari forestali come operare.

D'altra parte, l'Associazione dei Comuni e delle Città della Renania-Palatinato ha recentemente descritto il progetto come un significativo passo avanti, in particolare nel bilanciare bosco e fauna selvatica. Una parte significativa del bosco della Renania-Palatinato è di proprietà dei comuni.

Ogni cambiamento nel progetto rivisto è stato fatto dopo uno sforzo monumentale, coinvolgendo numerose discussioni con esperti e associazioni. Ogni area boschiva dovrebbe essere protetta, assicurando un equilibrio tra bosco e fauna selvatica, come sottolineato dal Ministro Eder.

