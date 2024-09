- Proposta di piano di bilancio ampliato - Le autorità intendono aumentare le spese

La amministrazione della Renania-Palatinato ha dato il via libera al suo proposto bilancio a due livelli per i prossimi due anni. Secondo questa proposta, sono previsti 25,16 miliardi di euro di spese per il 2025, con un aumento di oltre il dieci percento rispetto alle spese dell'anno corrente, come rivelato dall'amministrazione statale guidata dal Ministro Presidente Alexander Schweitzer (SPD) a Magonza. Per il 2026, le spese sono previste aumentare ulteriormente a 25,45 miliardi di euro.

Al contrario, i ricavi previsti per il 2025 ammontano a 24,22 miliardi di euro, con 25,08 miliardi di euro attesi per il 2026. Non saranno richiesti prestiti freschi nell'anno prossimo, con l'utilizzo delle riserve invece, mentre è previsto un prestito netto di 363,0 milioni di euro per il 2026 nel bilancio proposto.

Non sorprende che la più grande allocazione di bilancio individuale vada al Ministero dell'Istruzione. Sono state proposte riduzioni per i seguenti anni per i Ministeri della Scienza, della Salute, dell'Interno, dell'Ambiente e dell'Economia.

Dopo la decisione della giunta, il bilancio proposto a due livelli verrà inviato al parlamento statale, dove saranno esaminate le cifre. Dopo discussioni dettagliate nel Comitato di Bilancio e Finanza, la parola finale spetterà al parlamento, in qualità di legislatore di bilancio.

Il bilancio proposto a due livelli dell'amministrazione della Renania-Palatinato per i prossimi due anni include una procedura di bilancio dettagliata per l'allocazione delle risorse. Questa procedura di bilancio sarà sottoposta a un attento esame da parte del parlamento statale prima di diventare la legge di bilancio vincolante.

