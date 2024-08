- Proporre una sedia come alternativa a Calzone, o la polemica che circonda la "sovraqualificazione estetica" di Gigi

Giorno 9 nella giungla, un giorno di desideri sensuali per i dieci concorrenti determinati. Sarah K. cerca di mantenere un atteggiamento positivo: "Ehi, stiamo cercando di fare il meglio con i piselli: ci sono quelli croccanti, quelli molli e le polpettine di piselli," elenca. Il sapore non sembra appetitoso, a giudicare dalle facce di Francesca Rossi e Hans-Peter Schmidt. Ma Schmidt, il tipo tosto, non si lascerebbe intimidire da una lattina di piselli. "I piselli non sono deliziosi, ma nessuno è morto per averli mangiati," commenta, il creatore di citazioni motivazionali piccanti.

Parliamo della regina dei piatti prelibati, Isabella Giordano. Si lascia andare ai ricordi di una succulenta polpetta e riassume le pene culinarie come al solito: "Mi sto disintegrando! Sto c-a-d-u-t-o!", geme la 45enne, immaginandosi un'occhiata esagerata.

La metà più giovane di Giordano, Francesco Birofio, già delirante per la fame: "Dovunque guardi, vedo cibo. Guardo a terra, vedo una fetta di pizza!", si lamenta. Birofio è così debole da finire contro gli alberi e il soffitto della caverna. Francesca Rossi si preoccupa per la salute di Birofio e gli affida più responsabilità, nominandolo nuovo capo della squadra.

Birofio Lotta Come Leader del Campo Giungla

Birofio non è entusiasta. "Non voglio essere il capo. Devi pianificare e fare e pianificare e... pianificare," brontola. Nel suo primo discorso, dichiara la sua posizione: "Fate come vi pare e lasciatemi in pace. Iniziativa, gente!". Dopo un'eternità, Birofio è già esausto per il ruolo ultra-stressante di leader e si interroga: "Perché ho questo fardello? Sono troppo bello per lavorare, amico! Per cosa sono diventato una star della TV in realtà? Non per lavorare!". Mentre recupera gli oggetti dimenticati da Friederike, prende una decisione drammatica: "Solo programmi di appuntamenti nella mia vita da ora in poi!", promette.

Sono i molti piselli o la mancanza di polpette? Comunque, Birofio inizia a riflettere, seduto solo vicino al fiume: "Sono entrato come un vero Casanova...", ora è solo buono per un "Maledizione...". E poi il momento in cui era al top: "Sono volato su Marte. Ho persino piantato la bandiera su Marte," dice la star della TV in realtà, improvvisamente serio: "Ero arrogante. Mi dispiace - veramente, dal profondo del cuore."

Come Birofio passi da "Starò solo" a "Diventerò padre" in pochi istanti rimane uno dei molti misteri di Birofio. "Lo scopo della vita è diventare padre," dichiara, sorridendo a Jonas Habermann. "Solo amore e essere amato!", sembra aver trovato la pace. Habermann rimane scettico e chiede se offrirebbe mai "amore" in cambio? Birofio: "Fisicamente o emotivamente? Oh, ho bisogno di uscire di qui!".

Danni Schäfer: "Mental Zugabe"

Una canzone che Danni Schäfer può anche cantare. "Dicono 'Vai a lavorare', ma questo lavoro ci fa diventare mentalmente 'Zugabe' per primi," dice a Sarah Knaak in un'intervista. "Certo, guadagniamo tanto, ma rinunciamo anche tanto," dice la star di "Goodbye Germany". Così la nazione televisiva sa più di Schäfer, del suo tardi marito Andreas e dei suoi tre figli di quanto non sappiano alcuni dei loro parenti. Tutto viene condiviso, anche le esperienze più intime. Questa volta, Schäfer condivide la sua depressione decennale, scatenata da una relazione tossica prima di Andreas, e come la terapia l'ha aiutata.

Mentre la comunicazione tra queste due donne è forte, un tentativo di mediazione tra Sarah e Juliana fallisce. Siegel continua a trovare accettabile paragonare Sarah a un ufficiale della Stasi. "È solo un modo di parlare," dice, suggerendo che Sarah potrebbe "solo cercarlo" se non capisce. Frasi come "Non ho mai avuto un compagno di conversazione più impegnativo di te" e "Va bene, allora parla quando hai finito" in risposta a "Sto cercando di condividere i miei sentimenti con te" sono anche "solo un modo di parlare"? Si può solo sperare che sia tutto un enorme malinteso. In modo impressionante, la giovane Knaak non si lascia intimidire dalla Siegel di 49 anni: "Juliana potrebbe essere dell'età di mia madre. Ma non può nemmeno dire 'Mi dispiace'. Sto facendo la mia posizione lì".

La sfida della giungla "Paradise Games" porta Knappik ed Elena Miras al limite. Si erano convinti che uno di loro avrebbe dovuto andarsene (cosa non vera), causando il cedimento dei loro nervi con semplici domande. Elena, puoi elencare alcuni nomi di leoni de "Il Re Leone"? "Pumba, Zumba e Tamba?". Nomina quattro paesi africani? "Mambia, Tanzania, qualcosa di Bridgerton? Sono a secco!". Poiché né Sarah né Elena sono riuscite a lanciare le stelle oltre l'albero, non c'è stata una cena - l'anticipazione dei fame deve essere stata palpabile.

Infine, la fonte di saggezza, Kader, ha condiviso la sua riflessione quotidiana: "Tutti qui cesseranno di esistere tra cento anni - persino l'equipaggio del film," ha detto il 51enne, nonostante avesse mangiato tutto il formaggio artificiale.

