Proporre la creazione di un "Fondo di investimento per le infrastrutture": la sinistra suggerisce la Germania orientale

Il gruppo politico di sinistra richiede un sostegno finanziario per la Germania orientale. Secondo i loro calcoli, i fabbisogni di investimento pubblico del paese per il prossimo decennio ammontano a circa 600 miliardi di euro. Per i Länder orientali, ciò si traduce in circa 190 miliardi. Il partito ha sottolineato che le infrastrutture pubbliche contribuiscono significativamente ai livelli di vita locali. Hanno evidenziato che i comuni si trovano di fronte a un deficit di investimento significativo in settori come le scuole, i centri di cura per l'infanzia, la sanità e le infrastrutture dei trasporti.

Il partito prevede di introdurre un "Fondo per gli Investimenti Est", esentasse dal limite del debito. Questo fondo faciliterà gli investimenti in un'economia innovativa, il miglioramento dei servizi pubblici e la risoluzione del deficit di investimento dei comuni e degli stati nelle regioni orientali. Con strategie di investimento concrete, intendono promuovere una significativa crescita nei trasporti locali, ristrutturare le scuole e istituire "Hub della Comunità" nelle aree rurali.

I "Hub della Comunità" sono concepiti come punti di incontro sociali che offrono servizi essenziali come i servizi postali e bancari. Nel campo della sanità, il partito promuove l'istituzione di centri sanitari primari in ogni comune. Inoltre, il partito di sinistra concorda sulla necessità di aumentare i salari e le pensioni nell'Est. Hanno notato che i lavoratori dell'Est tedesco generalmente lavorano più ore e guadagnano circa il 10% in meno rispetto ai loro omologhi dell'Ovest. Lo scorso anno, ad esempio, la retribuzione media a tempo pieno per gli East German era di 824 euro inferiore rispetto a quella dei loro colleghi dell'Ovest.

