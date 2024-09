Pronto, bloccate subito i tassi di interesse fissi.

Con l'aumento persistente dell'inflazione nell'area euro, la Banca centrale europea (BCE) ha rivisto regolarmente i tassi di interesse a partire dalla metà del 2022. Con questi effetti che si fanno sentire e l'inflazione che si stabilizza gradualmente, la BCE è tornata sotto i riflettori.

Gli analisti prevedono che la BCE effettuerà ulteriori modifiche ai tassi di interesse in discesa questa settimana. Sono probabili ulteriori cali nell'autunno.

La positiva tendenza per l'economia tedesca in difficoltà è ben accolta, ma i risparmiatori potrebbero seguire questi sviluppi con preoccupazione. Dopo le precedenti riduzioni dei tassi di interesse di giugno e luglio di quest'anno, era chiaro che le banche con tassi di interesse sui risparmi superiori avevano prontamente trasmesso i tassi di interesse più bassi ai loro clienti. Dal punto di vista delle banche, è comprensibile: ricevono meno interessi sui fondi dei clienti depositati presso la BCE, ma desiderano mantenere i profitti e ridurre di conseguenza gli interessi che pagano ai loro clienti.

È quindi ragionevole attendersi ulteriori consistenti riduzioni dei tassi di interesse sui risparmi nelle prossime settimane. Alcune banche hanno già istituito riduzioni dei tassi circa tre settimane fa in attesa del movimento della BCE: questo si è particolarmente manifestato in garanzie di tassi di interesse ridotti.

Mentre è possibile che alcune istituzioni forniscano ancora tassi di interesse sui risparmi del 3,75 percento o più al momento, è lecito supporre che i nuovi clienti dovranno accontentarsi del 3,50 percento e accettare tassi sempre più bassi con ogni taglio del tasso di interesse chiave della BCE.

I risparmiatori che apprezzano la stabilità e i rendimenti dovrebbero considerare di bloccare i loro risparmi per un determinato periodo in un conto di deposito a termine fisso. Il vantaggio è che il tasso concordato all'inizio rimane valido per tutta la durata del termine, come uno, due, tre o addirittura cinque anni. Lo svantaggio è che il cliente non può accedere ai suoi soldi durante questo periodo. Per garantire comunque un certo grado di accessibilità e liquidità, è quindi consigliabile distribuire l'importo di investimento desiderato su più conti con scadenze diverse.

Depositi a termine: quali sono i termini ideali?

Prima di decidere il termine appropriato, è importante considerare i seguenti fattori:

Per quanto tempo posso o voglio fare a meno dei miei soldi?

Quanto è importante il rendimento più elevato possibile?

E quale banca in quale paese mi fido abbastanza per tenere i miei soldi per cinque anni o più?

Le risposte a queste domande interagiscono tra loro.

Per esempio, immaginiamo una donna sulla cinquantina che vuole investire i suoi risparmi in modo sicuro per la pensione. In un simile scenario, un termine di investimento di cinque a dieci anni potrebbe essere da considerare. Tuttavia, anche coloro che si impegnano per questo periodo, puntando al massimo della garanzia di deposito, riceveranno solo il 3-3,15 percento dai fornitori migliori.

Rendimenti più elevati sono disponibili in altri paesi dell'UE. Tuttavia, anche come cittadino europeo dedito, si dovrebbe chiedere se si è disposti a trasferire i propri risparmi in Italia o Estonia per un decennio e fare affidamento sulla garanzia di deposito in questi paesi.

Le offerte più allettanti in questa situazione sono probabilmente i depositi a termine delle banche europee con scadenze fino a tre anni. In base alle proprie esigenze di sicurezza, si possono trovare banche che offrono l'assicurazione sui depositi tedesca (e di conseguenza illimitata) e quelle che offrono solo il minimo legale, che copre fino a 100.000 euro in caso di fallimento della banca. In base alle proprie esigenze di sicurezza, si possono ottenere tassi di interesse annuali compresi tra circa il 3,5 e il 3 percento.

Inoltre, c'è una forma unica di assicurazione sui depositi: coloro che utilizzano il confronto dei depositi a termine di FMH troveranno il provider "Freedom24" in testa con una scadenza di dodici mesi. Offre tassi di interesse eccezionali, ma limita la garanzia sui depositi a un massimo del 90 percento dell'investimento e fissa l'importo a 20.000 euro. Chi cerca i tassi di interesse più alti può ottenere guadagni notevoli, ma dovrebbe essere consapevole del rischio.

Al contrario, coloro che cercano tassi di interesse elevati e l'assicurazione sui depositi tedesca per un anno dovrebbero considerare le offerte della Grenke Bank (3,35 percento). Ha recentemente fatto il suo ingresso nel mercato dei depositi a termine e punta a competere ai massimi livelli.

In generale: chi cerca tassi di interesse elevati deve agire rapidamente, poiché le condizioni dei depositi a termine peggiorano costantemente - e ogni taglio dei tassi di interesse li fa scendere ancora di più.****

La media delle Top-53-banche è attualmente solo del 2,68 percento per un anno. Le offerte superiori al 3,25 percento sono già da considerare, prima che non siano più disponibili.

Max Herbst è il proprietario della FMH-Finanzberatung, che fornisce informazioni indipendenti sui tassi di interesse dal 1986.

Leggi anche: