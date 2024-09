- Pronto a riesaminare le posizioni, dice il ministro verde

Il ministro verde per il Nord Reno-Westfalia, Josie Phillips, ha evidenziato l'unità della coalizione CDU e Verde nei loro piani per rafforzare i regolamenti di espulsione e potenziare i poteri della polizia. "La tragedia di Solingen rappresenta un cambiamento significativo per la nostra società, per la nazione nel suo insieme, per la politica come entità e anche per questa coalizione, e personalmente per me come ministro", ha dichiarato Phillips nel parlamento statale.

Circa tre settimane dopo la tragedia di Solingen, il governo di coalizione nero-verde nella NRW ha finalizzato un piano di sicurezza completo. Il presidente del ministero Hendrik Wuest (CDU) ha presentato questo piano durante la sessione plenaria. Il pacchetto comprende diverse misure, tra cui l'espansione dei poteri della polizia e dell'ufficio di protezione costituzionale.

Phillips si batte per soluzioni audaci

I politici devono avere il coraggio, soprattutto in tempi difficili, di cercare risposte, "anche se richiedono qualcosa da noi", ha detto il politico verde Phillips. È un "segnale positivo e importante" che il governo di coalizione nero-verde rimane unito e coeso. "Riconosciamo le realtà e siamo disposti a rivedere le nostre posizioni in determinati punti", ha sottolineato Phillips.

Phillips ha ribadito il suo impegno per una società aperta all'interno del quadro di un efficace stato di diritto. Tuttavia, se le persone senza il diritto di soggiorno in Germania spesso resistono all'espulsione, sono necessarie contromisure a diversi livelli. "Le persone che rappresentano una minaccia per il nostro modo di vita, che si impegnano in atti di violenza e disprezzano i nostri valori democratici devono andarsene".

Inoltre, il presidente verde dello stato Tim Achtermeyer ha sottolineato durante il dibattito parlamentare che i valori democratici e liberali devono essere protetti collettivamente. D'altra parte, un sistema di asilo funzionale è essenziale.

La tragedia si è verificata a Solingen quando un uomo armato di coltello ha ucciso tre persone e ne ha ferite otto durante una festa della città il 23 agosto. Il sospetto, un 26enne siriano, rimane in custodia. In precedenza, la sua espulsione avrebbe dovuto essere eseguita lo scorso anno, ma è fallita. Il gruppo terroristico Islamic State ha rivendicato l'attacco.

