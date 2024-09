- Promozione dei registri sanitari digitali

Il fascicolo sanitario digitale sta prendendo slancio. Le compagnie assicurative della regione dell'Assia stanno inviando lettere ai loro assicurati, fornendo loro i dettagli. Questo fascicolo digitale dovrebbe contenere informazioni sui risultati dei test, sulle diagnosi e sui piani terapeutici. L'obiettivo è quello di fornire ai medici un facile accesso a tutte le informazioni e i documenti necessari.

La Techniker Krankenkasse (TK) sta inviando queste lettere in diverse ondate in tutto il paese. Entro l'inverno, intendono contattare tutti i loro assicurati. Anche la AOK dell'Assia sta attualmente informando i propri assicurati in merito.

"La carta è storia!"

Questo fascicolo digitale offre diversi vantaggi per i pazienti, come spiega la TK: "Niente più scartoffie. Puoi sempre accedere ai tuoi registri delle vaccinazioni con un clic. Puoi facilmente vedere le tue visite preventive programmate. Sai quali medicine e servizi sono stati addebitati."

Gli assicurati hanno anche l'opzione di caricare i loro documenti in questo fascicolo, come spiega la AOK. "In questo modo, vengono adottate misure rigorose di protezione dei dati per garantire la sicurezza dei tuoi dati sanitari dall'accesso non autorizzato."

Protesta possibile

Il fascicolo digitale sarà implementato il 15 gennaio 2025. Le compagnie assicurative sono obbligate a "creare un ePA per tutti gli assicurati, a meno che gli assicurati non si oppongano", come stabilito dall'Associazione dei Medici di Assicurazione Sanitaria Statutaria Tedesca (KBV). Pertanto, le compagnie assicurative non solo devono informare i loro clienti del fascicolo, ma anche dell'opzione di opposizione.

Con questa cosiddetta regolazione "opt-out", i legislatori intendono aumentare l'utilizzo del fascicolo. Secondo la KBV, solo una piccola frazione di tutti gli assicurati ha richiesto volontariamente un registro digitale dal momento in cui è stato reso disponibile a gennaio 2021.

"Questo fascicolo digitale, che include dettagli sui risultati dei test, sulle diagnosi e sui piani terapeutici, viene ora offerto dalle compagnie assicurative dell'Assia ai loro assicurati. Per evitare di dover gestire le scartoffie, gli assicurati possono opporsi alla creazione di un ePA entro il 15 gennaio 2025, come richiesto dall'Associazione dei Medici di Assicurazione Sanitaria Statutaria Tedesca."

Leggi anche: