Promesse di restaurazione con conseguenze fatali

Molti cosiddetti guaritori si basano su questo argomento apparentemente fuorviante: "Guarda i miei successi: 'Il guaritore è giustificato!'". Tuttavia, questa affermazione non è solo un inganno, ma costa vite ogni anno. Questi individui sono comunemente trovati nel campo dell'esoterismo moderno o in gruppi controversi. Esempi includono il Circolo di Amicizia di Bruno-Groening, la "Scienza Cristiana" e il leader della Chiesa Cristiana-Essena, maestro Reiki Eckhardt Strohm.

Questi individui presentano numerosi testimonianze di presunte guarigioni sui loro siti web o durante le conversazioni. L'argomento sottostante è chiaro e diffuso: "Il guaritore è giustificato!". Questa convinzione è quasi un dogma nella comunità della medicina alternativa. Ma quanto c'è di vero in questo mantra? Assolutamente nulla.

Il quadro tracciato da queste testimonianze non è completamente accurato. Vengono evidenziati solo i successi (apparenti) che sono stati meticolosamente raccolti e sottolineati per anni o addirittura decenni. Ma ciò che viene trascurato – e questo è cruciale – sono i numerosi casi in cui non si osserva alcun miglioramento. I 'guarigioni' fallite vengono tranquillamente nascoste sotto il tappeto.

Inoltre, un presunto successo di 'guarigione' non è sempre permanente. In realtà, l'individuo che sarebbe stato 'guarito' da Bruno Groening (1906-1959) è morto otto anni dopo dalla stessa malattia che Groening aveva dichiarato di aver 'vinto'. Ma queste informazioni non vengono spesso diffuse – i ricadute o le malattie che tornano dopo anni non vengono mai menzionate nelle storie di guarigione. Tuttavia, sono di estrema importanza, poiché dimostrano che non c'è stata alcuna vera guarigione.

I Processi Psicologici e Medici

E poi ci sono i ben studiati processi psicologici e medici che possono spiegare i supposti 'miracoli' di guarigione – senza alcun intervento soprannaturale.

Un tale fenomeno è l'effetto placebo. Credere in un miglioramento può portare a miglioramenti temporanei nelle condizioni di una persona. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che le aspettative di un individuo possono influenzare significativamente le sue sensazioni soggettive come paziente. Le persone credono che si sentiranno meglio quando visiteranno un certo guaritore – e si sentono effettivamente meglio temporaneamente. Alcuni sintomi potrebbero anche scomparire completamente. Ma ciò che funziona qui è il potere della psiche, non del guaritore.

Il nostro sistema sanitario ha anche significativi difetti. I medici spesso hanno poco tempo per intrattenere conversazioni approfondite con i loro pazienti, facendoli sentire genuinamente valorizzati e ascoltati. Le parole rassicuranti dei guaritori e il tempo che investono possono fare miracoli in questo senso.

Un altro fattore è il momento giusto per visitare un 'guaritore' con presunte poteri di guarigione. Molte malattie seguono cicli, con fasi di miglioramento e peggioramento. Se un paziente cerca 'guarigione' durante una fase di recupero naturale, il successo viene automaticamente attribuito all'intervento del 'guaritore'. Ma il miglioramento sarebbe avvenuto comunque, il 'guaritore' era solo presente al momento giusto.

Gli Effetti Collaterali della Terapia

Ci sono anche effetti collaterali associati a molte terapie che richiedono tempo ai pazienti. Se un paziente acconsente a partecipare a rituali regolari – come posizionare un'immagine di un 'guaritore' su un punto dolorante, adattarsi alle 'energie positive' diverse volte al giorno o concentrarsi intensamente sulla guarigione – può alterare la sua percezione del suo corpo.

Potrebbero iniziare a prestare maggiore attenzione a se stessi, notare piccole modifiche che non avevano notato prima e a volte sentirsi meglio, anche se la loro malattia non è cambiata. Questa maggiore consapevolezza può facilmente dare l'impressione che la terapia stia funzionando – anche quando non c'è alcun miglioramento effettivo della salute.

Ci sono anche remissioni spontanee che sono medicalmente inspiegabili e rimangono un mistero. Si verificano in rarissimi casi, stimati in massimo uno su 60.000-100.000 pazienti oncologici, e non hanno alcun legame con i poteri del 'guaritore', poiché si verificano anche al di fuori di qualsiasi contesto medico alternativo o esoterico.

Attenzione con 'Regolazione del Dolore' o 'Peggioramento Iniziale'

Ma diventa particolarmente problematico quando i pazienti che non mostrano segni di miglioramento vengono informati che il miglioramento sta avvenendo. In altre parole, quando i sintomi di una malattia vengono semplicemente reinterpretati. Invece di una vera guarigione, il proseguimento della sofferenza viene semplicemente attribuito a 'parte del processo'. Nel Circolo di Amicizia di Bruno-Groening, ad esempio, i dolori vengono improvvisamente chiamati 'dolori regolatori' –supposti segni che il corpo si sta purificando e guarendo.

Questa reinterpretazione dei sintomi della malattia distorce la realtà. Gli individui che continuano a soffrire credono di stare meglio, mentre la loro malattia persiste incontrollata. Vale la pena menzionare che esiste un concetto simile chiamato 'peggioramento iniziale' nell'omeopatia, che si basa esclusivamente sull'effetto placebo.

"The healer is justified" – alla luce di tutte queste spiegazioni, questo argomento sembra molto meno convincente. Dopotutto, la medicina tradizionale ha a suo credito innumerevoli guarigioni, e queste si basano su rigorosi studi scientifici, non su prove aneddotiche o sulla selettiva presentazione di testimonianze.

Pertanto, è consigliata cautela quando qualcuno deve ricorrere a questo argomento perché non ha altre spiegazioni. La frase 'Il guaritore è giustificato' è solo un diversivo utilizzato dai presunti guaritori e dai gruppi controversi per nascondere il fatto che non c'è alcuna prova che i loro metodi funzionino. Nel peggiore dei casi, questo può portare a ritardi nella terapia che possono essere fatali.

Leggi anche: