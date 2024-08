- Prolungato il prestito bavarese per gli edili

La scadenza per il cosiddetto prestito Baviera per proprietari di casa è stata prorogata fino alla fine di agosto. "A differenza del governo a traffico luminoso a Berlino, non stiamo interrompendo il nostro sostegno con il prestito Baviera da un giorno all'altro, ma a causa del suo grande successo, stiamo aggiungendo altri 30 milioni di euro e prorogando il programma fino alla fine del mese", ha dichiarato il ministro della Casa della Baviera Christian Bernreiter (CSU) a Monaco.

Il prestito Baviera è disponibile per tutte le famiglie in Baviera che stanno costruendo, modificando o espandendo una casa per uso familiare o acquistando una esistente e rispettano i limiti di reddito per l'edilizia sociale. Ad esempio, il limite di reddito per una famiglia di quattro persone con due figli è di circa 101.400 euro lordi all'anno. L'importo del prestito è limitato a un terzo dei costi totali ammissibili. Sono offerti tre piani di rimborso: 10, 15 e 30 anni.

Un vantaggio del prestito sussidiato è il tasso di interesse. Questo è sussidiato fino a tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse di mercato, con un tasso minimo del 1%. I tassi attuali sono del 1% per un termine di 10 o 15 anni e del 1,20% per un termine di 30 anni. Le domande per il prestito Baviera possono ancora essere presentate entro la fine del mese presso gli uffici distrettuali o i comuni indipendenti.

Bernreiter: il prestito Baviera è molto apprezzato

Più di 3.000 famiglie hanno realizzato il sogno della proprietà della casa con il prestito dall'anno scorso, secondo il Ministero della Casa. "Sono lieto che il nostro prestito Baviera sia tanto apprezzato e che molte famiglie ne beneficino. Il nostro obiettivo sin dall'inizio è stato anche quello di aiutare l'industria dell'edilizia durante una fase debole", ha dichiarato Bernreiter. Sono stati inizialmente previsti circa 90 milioni di euro per il prestito Baviera a tasso agevolato quest'anno.

Lo Stato libero ha portato più di 500 milioni di euro di prestiti sul mercato in questo modo. "Lo scorso anno, abbiamo sostenuto circa 1.250 case unifamiliari con un volume di prestiti di circa 157 milioni di euro", ha sottolineato Bernreiter. "Solo da gennaio a luglio, sono già state più di 1.800 case unifamiliari".

Anche dopo il prestito Baviera a tempo limitato, le famiglie con redditi bassi e medi possono continuare a ricevere

