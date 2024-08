Proibizione di sperimentazioni sui conigli

In futuro, certi test di sicurezza dei farmaci non richiederanno più l'uso di conigli. Ci sono ora abbastanza alternative prive di animali, si dice. Tuttavia, i conigli possono ancora essere utilizzati come animali da test per altri scopi.

I test di sicurezza dei farmaci sui conigli non verranno più condotti, ma piuttosto attraverso alternative prive di animali. I test sui conigli per rilevare le sostanze che causano la febbre saranno in gran parte rimossi dalle linee guida europee per i test sui farmaci entro il 1° luglio 2025, secondo l'Istituto Paul-Ehrlich (PEI), l'istituto federale per i vaccini e le biomedicine. Questi sono noti come test di pirogeno sul coniglio. I pirogeni sono fattori che causano la febbre, principalmente batteri, ma anche virus, parassiti o sostanze chimiche. Poiché la febbre può sometimes essere letale, i test per i pirogeni sono prescritti nella Farmacopea Europea. Tradizionalmente, la sostanza da testare viene iniettata nei vasi sanguigni dei conigli per osservare se sviluppano una temperatura corporea più alta. Ciò consentiva di rilevare precocemente le impurità nei medicinali.

Negli ultimi anni, decine di migliaia di questi test sono stati eseguiti sui conigli in tutta l'UE ogni anno. Con l' availability di altri metodi di test, il numero di conigli da test ha diminuito. "In effetti, il test di pirogeno sul coniglio è stato virtualmente abolito", ha spiegato il PEI per la Germania. Tuttavia, i conigli vengono ancora utilizzati come animali da test in altri settori, come la produzione di anticorpi o la ricerca sul cancro.

Test senza animali sviluppati

Un database dell'UE ha registrato oltre 65.000 test sui conigli in Germania nel 2022. Inizialmente, è stato sviluppato un test basato sul sangue dei ricci di mare come sostituto dei test di pirogeno sui conigli. Tuttavia, i test più recenti funzionano senza animali o materiali di origine animale, ha spiegato il PEI. In uno di questi test, il test di attivazione monocitica, il farmaco da testare viene mescolato con sangue umano. D'altra parte, il test del fattore C ricombinante utilizza un enzima derivato dai ricci di mare, che viene ora prodotto in laboratorio.

La Farmacopea Europea per la qualità dei medicinali viene pubblicata a Strasburgo. Contiene le regole per la qualità, i test, la conservazione, la somministrazione e l'etichettatura dei medicinali, nonché le sostanze che possono essere utilizzate nella loro produzione. Responsabile di questo è la Commissione Farmacopeica, in cui il PEI e l'Istituto Federale per i Medicinali e i Dispositivi Medici sono anche rappresentati.

