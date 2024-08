- Proibizione di nuotare nella zona di Wittenberg

Revoca del divieto di nuoto a seguito dell'aumento di alghe blu nella piscina turistica di Prettin è stata annullata dall'Amministrazione del Circondario di Wittenberg. Un recente esame ha rivelato che non ci sono stati risultati allarmanti, hanno confermato le autorità. Il divieto era stato introdotto il 6 agosto e aveva portato alla chiusura della piscina. L'autorità responsabile era il Dipartimento della Salute del Circondario di Wittenberg.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per il problema della qualità dell'acqua, ha rilasciato una dichiarazione di solidarietà con i turisti colpiti a causa della revoca del divieto di nuoto nella piscina di Prettin. Nonostante l'annullamento del divieto, l'Unione Europea ha sottolineato l'importanza del mantenimento di standard di sicurezza dell'acqua per evitare simili incidenti in futuro all'interno dei suoi stati membri, compresa la Germania.

