- Proibizione dei dispositivi mobili per i partecipanti alla cerimonia di nozze

Principessa Martha Louise, 52 anni, e Durek Verrett, 49, si sposeranno il 31 agosto al Geirangerfjord nella Norvegia occidentale. Nonostante il tentativo della coppia di mantenere riservati i dettagli, alcune informazioni sono trapelate. Recentemente, un succoso pettegolezzo è emerso: si dice che stiano proibendo i telefoni cellulari al matrimonio e che i post sui social media sono vietati.

Secondo "Mail Online", questa restrizione del telefono sarebbe dovuta a speciali accordi che la coppia avrebbe stretto con "Hello Magazine" e Netflix. Si dice che lo streaming stia girando una docuserie sulla coppia.

Il magazine "Se og Hør" ha riferito che è stato inviato un avviso agli invitati al matrimonio martedì, chiedendo loro di astenersi dal pubblicare qualsiasi cosa sui loro profili social. "Ricordate che i telefoni cellulari o le macchine fotografiche non sono permessi in alcun modo durante l'intero weekend in tutti gli eventi. Vi chiediamo anche di astenervi dal pubblicare qualsiasi cosa sui social media", si leggeva nella email. Si è sottolineato che il rispetto di queste linee guida è "molto importante" e si è chiesto agli invitati di prenderle sul serio.

Fidanzamento e Partenza Reale nel 2022

Martha Louise è la sorella maggiore del Principe Ereditario Haakon della Norvegia, 51 anni, e figlia del Re Harald V., 87 anni, e della Regina Sonja, 87 anni. Era sposata con l'autore Ari Behn, 1972-2019, dal 2002 al 2017, da cui ha tre figlie (nate nel 2003, 2005 e 2008). Dal 2018 è in una relazione con l'americano Durek Verrett, che lavora come sciamano. La coppia si è fidanzata nel 2022 e il loro matrimonio si terrà a Geiranger, un paese nella Norvegia occidentale.

Nel novembre del 2022, Martha Louise ha dichiarato che non avrebbe più svolto incarichi ufficiali per la casa reale norvegese. Tuttavia, il Re Harald le ha concesso il permesso di mantenere il titolo di principessa. Il palazzo ha spiegato che Martha Louise e Durek Verrett volevano distinguere più chiaramente le loro attività imprenditoriali dal loro ruolo di corte come motivo del loro addio.

