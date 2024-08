- Progresso della costruzione del centro di documentazione pilota per il complesso NSU.

Il polo per la documentazione dei piloti riguardante il NSU a Chemnitz è previsto per i prossimi mesi. Gli accordi preliminari, come il finanziamento e gli accordi di locazione, sono stati messi in atto, consentendo l'inizio della fase di esecuzione, come riferito dagli iniziatori. L'inaugurazione è prevista per maggio 2025, con Chemnitz che diventerà anche la Capitale Europea della Cultura l'anno successivo.

Nel frattempo, una serie di eventi sono previsti per il nuovo centro. L'obiettivo iniziale è quello di aumentare la riconoscibilità del centro di documentazione del complesso NSU all'interno della città e incoraggiare il dialogo con la popolazione locale, secondo la dichiarazione. Il progetto pilota è sostenuto da entrambi i governi federale e statale con un finanziamento combinato di 4 milioni di euro.

"È fantastico che questo progetto pionieristico stia ora entrando nella fase di attuazione", ha dichiarato la Ministro della Cultura Federale Claudia Roth (Alleanza 90/I Verdi). "Il centro di documentazione di Chemnitz per il complesso NSU è un traguardo importante nell'affrontare il complesso NSU e rafforzare la nostra cultura della memoria". Sarà una piattaforma per l'istruzione, la ricerca e la riflessione. Inoltre, aiuterà a diffondere le storie delle vittime e di coloro che sono stati colpiti dalla serie di omicidi e attentati terroristici di estrema destra del NSU.

Il centro viene costruito in un'ex struttura commerciale situata su Johannisplatz nel centro della città. Gli iniziatori sono ottimisti che questo luogo offrirà maggiore visibilità rispetto al sito inizialmente proposto, che era un edificio di un fornitore di energia. È stata pianificata una mostra multimediale intitolata "Processo aperto". Inoltre, verrà istituita un'area di incontro comunitario con un caffè.

Chemnitz e Zwickau sono state un tempo rifugi per il famigerato National Socialist Underground (NSU). La trio di base ha vissuto indisturbato per molti anni, con numerosi sostenitori e orchestrando una serie di omicidi che hanno coinvolto almeno dieci persone - otto di origine turca, uno di origine greca e un poliziotto. Il trio è anche responsabile di numerosi furti a mano armata e di numerosi attacchi bomba.

Il progetto pilota di Chemnitz mira a creare slancio per il centro di documentazione centrale proposto per il complesso NSU in Germania.

La costruzione del centro di documentazione NSU nel cuore di Chemnitz, a Johannisplatz, attirerà probabilmente maggiore attenzione grazie alla sua posizione nel centro della città. Dopo l'inaugurazione nel maggio 2025, Chemnitz, come Capitale Europea della Cultura l'anno successivo, fornirà una piattaforma ideale per il centro per raggiungere un pubblico più ampio.

Leggi anche: