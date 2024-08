- Progressivi propongono strategie di mitigazione del calore in Sassonia

Il Partito di Sinistra Sassone sottolinea l'importanza di misure attive durante le ondate di calore prolungate. Come ha sottolineato la leader del partito Susanne Schaper, "La sicurezza dal calore è un problema crescente di politica sanitaria ogni anno". Con il clima estremo in aumento, un numero crescente di persone e animali affronta problemi di salute gravi a causa delle temperature elevate.

Nonostante il caldo sia un fattore di rischio per gli attacchi di cuore, la Sassonia è indietro rispetto ad altri stati in termini di misure di protezione. Schaper evidenzia: "Rivoluzionare questa situazione è un compito cruciale per il prossimo periodo legislativo che non dovrebbe essere trascurato alla fine dell'estate, in particolare per gli anziani che hanno bisogno di più aiuto per proteggersi dal calore".

Il Partito di Sinistra vede la Sassonia che ha bisogno di una strategia di protezione dal calore completa e trasversale. Nonostante la Conferenza dei Ministri della Salute Tedesca abbia raccomandato la creazione e l'attuazione di piani di azione per il calore a livello nazionale nel 2020, non è stato fatto nulla del genere in Sassonia da allora.

Per affrontare questo problema, il Partito di Sinistra propone otto misure specifiche. Inizialmente, chiedono un piano interministeriale per mitigare i problemi di salute legati al calore. Sebbene la Conferenza dei Ministri della Salute Tedesca abbia raccomandato la creazione e l'esecuzione di tali piani nel 2020, la Sassonia non ha ancora risposto.

Il piano d'azione per il calore proposto per la Sassonia richiede misure di adattamento e prevenzione e dovrebbe garantire la comunicazione e la coordinazione tra le istituzioni statali e della società civile.

Inoltre, la Sassonia ha bisogno di un sistema di allerta precoce per le ondate di calore che raggiunga tutti i residenti. Gli avvertimenti personalizzati potrebbero essere rivolti a individui particolarmente vulnerabili. Tecniche come l'invio di mailing informativi agli ospedali, alle case di cura, ai giardini d'infanzia e alle scuole, la diffusione di messaggi su schermi elettronici nelle strutture pubbliche, nelle stazioni di transito e nei veicoli, o l'avvertimento diretto dei telefoni tramite broadcast cellulare potrebbero essere utilizzate.

Il Partito di Sinistra promuove la maggiore consapevolezza e campagne informative come "Bear Heat" di Berlino. Per le case di cura e di assistenza, propongono un programma immediato per retrofit degli edifici per renderli resistenti al calore. "L'aria condizionata, l'ombreggiatura e i pannelli solari sono particolarmente utili, idealmente integrati", spiega il Partito di Sinistra. Certi gruppi di popolazione, tra cui gli anziani, i bambini, i bambini piccoli e i lavoratori all'aperto, richiedono un'attenzione particolare.

Inoltre, il Partito di Sinistra promuove il sostegno dei governi alle città e ai comuni nello sviluppo di piani di protezione comunali. Dresda fa da esempio. Iniziative di finanziamento non burocratiche dovrebbero anche aiutare le città a stabilire fontane pubbliche

