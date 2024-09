Progressivamente, il Bund si sta allontanando dalla Commerzbank.

Nel 2008 e nel 2009, il governo federale ha fornito a Commerzbank oltre 18 miliardi di euro durante la crisi finanziaria per aiutare a prevenirne il crollo. Da allora, la banca si è ripresa e ha restituito miliardi di euro al governo. Ora, il governo pianifica di vendere gradualmente le sue quote in Commerzbank per generare ulteriori miliardi.

Secondo i resoconti, lo stato sta pianificando di ridurre la sua partecipazione in Commerzbank. L'agenzia finanziaria della Repubblica Federale Tedesca ha annunciato che l'intervento del governo federale in Commerzbank durante la crisi finanziaria del 2008 e del 2009 è stato cruciale per il ripristino della stabilità dei mercati finanziari. Poiché Commerzbank è diventata nuovamente un'istituzione stabile e redditizia, è ora il momento giusto per il governo federale di vendere le sue quote.

Florian Toncar, Segretario di Stato parlamentare nel Ministero federale delle Finanze e presidente del comitato di guida interministeriale responsabile, ha spiegato che la situazione finanziaria di Commerzbank si è notevolmente migliorata dal 2021. Pertanto, il governo federale sta compiendo il passo appropriato riducendo la sua quota in Commerzbank e avviando la sua uscita.

La vendita del pacchetto di azioni rilevante verrà effettuata in modo trasparente e amico del mercato, come annunciato dall'agenzia finanziaria. I passaggi successivi per la vendita saranno decisi dal comitato di guida interministeriale in un momento appropriato.

È degno di nota che il governo federale non ha partecipato ai programmi di riacquisto delle azioni di Commerzbank di recente, che hanno leggermente aumentato la sua quota nella banca. Commerzbank ha registrato il suo utile più alto negli ultimi 15 anni alla fine dell'anno precedente. Il profitto netto del gruppo è aumentato del 55% a 2,2 miliardi di euro e i ricavi sono aumentati di più del 10% a 10,5 miliardi di euro rispetto all'anno precedente.

Il CEO Manfred Knof, che ha assunto la guida della seconda banca quotata più grande della Germania nel 2021, ha implementato importanti cambiamenti di trasformazione. I tagli al personale e il riassetto della rete di filiali hanno reso la banca notevolmente più redditizia. In gennaio, il governo federale ha annunciato che avrebbe venduto una parte delle sue partecipazioni azionarie, tra cui una parte delle sue quote in Deutsche Post e Deutsche Telekom, e le avrebbe convertite in contanti.

