Progressisti presentano causa contro Lindner alla Corte Costituzionale Federale a causa della controversa campagna pubblicitaria del limite del debito

La Sinistra ha portato in giudizio il ministro federale delle Finanze Christian Lindner (FDP) presso la Corte costituzionale federale per una controversa campagna promozionale sul limite del debito. Ordinando e acquistando due inserzioni sulla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" a maggio e giugno 2024, poco prima delle elezioni europee, Lindner avrebbe violato il diritto della Sinistra all'uguaglianza delle opportunità nella corsa politica, come riportato da "Der Spiegel" venerdì.

La causa è stata intentata il 21 agosto. La Sinistra sostiene che queste inserzioni non erano solo informative e di relazioni pubbliche, ma una promozione occulta per il FDP in vista delle elezioni europee del 9 giugno, come riportato dalla rivista. Con la campagna di circa 38.000 euro, Lindner è accusato di aver violato l'obbligo di imparzialità di un ministro federale.

Le inserzioni sono state pubblicate per celebrare il 15º anniversario del limite del debito. Le critiche alla campagna sono emerse poco dopo la sua pubblicazione. A maggio, il Ministero federale delle Finanze ha negato l'accusa di fare campagna elettorale su "Der Spiegel". Tuttavia, il co-portavoce della Sinistra, Martin Schirdewan, ha dichiarato su "Der Spiegel": "C'è un'atmosfera di sospetto riguardo all'abuso di potere e all'uso improprio di fondi pubblici. Un simile comportamento dovrebbe avere delle conseguenze."

