Progressi statunitensi sulla fertilità: la Germania potrebbe adottare questa tendenza?

Alcune persone scelgono di rimandare la genitorialità a un'età più avanzata e, se è necessario un intervento medico, i costi possono essere consistenti. Negli Stati Uniti, un numero crescente di corporation sta coprendo le spese per il trattamento della fertilità dei propri dipendenti. Questa tendenza, spesso chiamata "Benefici della fertilità", sta iniziando a emergere anche in Germania, sebbene su scala più piccola. Gli esperti prevedono che questa pressione continuerà a gravare sulle aziende.

Dieci anni fa, la notizia che le aziende tecnologiche come Meta e Apple stavano finanziando la crioconservazione degli ovuli dei propri dipendenti negli Stati Uniti ha suscitato controversie. Si temeva che le donne potessero prioritizzare la loro carriera a discapito del loro desiderio di avere figli. Julia Reichert, fondatrice di Onuava, una startup di Heidelberg, respinge queste paure. Onuava offre alle aziende una piattaforma per fornire una varietà di opzioni di pianificazione familiare ai propri dipendenti. Inizialmente, i servizi di fertilità erano un modo per le aziende di Silicon Valley di combattere la scarsità di manodopera specializzata e diventare più attraenti per i cercatori di lavoro. Reichert spiega che le aziende non hanno implementato questi benefici per gentilezza o generosità, ma perché era vantaggioso per loro. I dipendenti possono richiedere il rimborso per procedure come la fecondazione in vitro, l'adozione o il recupero degli ovuli dalle loro aziende. Hannah Zagel, che studia questo argomento al Centro di Scienze Sociali di Berlino, attribuisce l'attenzione alla ritenzione dei dipendenti, all'aumento della produttività e potenzialmente alla maggiore soddisfazione dei dipendenti.

Sulla base di una valutazione della Fondazione americana per i Benefici dei Lavoratori del 2022, circa il 40% delle aziende americane offre questi servizi. L'organizzazione non profit è composta da oltre 31.000 membri del settore pubblico e privato. Il 14% di queste aziende contribuisce alle spese per la "conservazione sociale", ovvero la conservazione degli ovuli come precauzione. Nel 2016, questa percentuale era solo del 2%.

L'assicurazione sanitaria copre solo alcune spese

È probabile che la tendenza a sostenere i trattamenti per la fertilità si estenda alla Germania, secondo Reichert. "Le aziende sono costrette a trovare soluzioni innovative per affrontare la scarsità di manodopera specializzata". Su richiesta, alcune aziende americane come Google, Meta, Apple, Microsoft o Salesforce hanno negato di offrire questi benefici in Germania o non hanno potuto fornire informazioni. La società di consulenza McKinsey offre supporto per il trattamento della fertilità, l'adozione e la maternità surrogata, nonché la conservazione degli ovuli, anche in Germania.

Secondo il Registro tedesco di fecondazione in vitro, dal 1997 sono nati più di 390.000 bambini attraverso la fecondazione in vitro. I costi per i vari trattamenti possono raggiungere i 10.000 euro. Le compagnie assicurative tedesche non coprono tutte queste spese. Secondo il Ministero federale della Famiglia, le compagnie assicurative coprono alcune spese per i cittadini assicurati solo in determinate condizioni. Le coppie più anziane o omosessuali, nonché i singoli, spesso devono sostenere i costi da soli. La conservazione volontaria degli ovuli e il loro stoccaggio non sono coperti.

Lo scorso anno, il gigante farmaceutico Merck ha annunciato i piani per sostenere i propri dipendenti con il trattamento della fertilità. Dal suo avvio in Germania nel 2024, Merck ha ricevuto circa 200 richieste. La domanda per un tale supporto è partita anche dai dipendenti. Tuttavia, uno dei partner deve essere impiegato da Merck durante il processo di trattamento.

Merck garantisce la riservatezza ai dipendenti. "Il supervisore non verrà informato di questa richiesta o inchiesta", spiega Katharina Schiederig, responsabile del dipartimento per le strategie di diversità, uguaglianza e inclusione presso Merck. Merck agisce solo come "punto di fatturazione", con un budget massimo in migliaia di euro. L'argomento non viene promosso in modo pesante.

"Il nostro obiettivo non è quello di spingere questo, ma di fornire una vasta gamma di supporto per il trattamento della fertilità", sottolinea Schiederig. L'obiettivo è quello di offrire alle donne la libertà di scelta. La sociologa Zagel considera un aspetto cruciale se i benefici della fertilità sono legati a condizioni. Forniscono veramente ai dipendenti più scelte o si aspetta che i dipendenti utilizzino questi servizi in cambio?

Zagel sottolinea che ci sono alternative per cui le aziende possono supportare le famiglie. Potrebbero offrire servizi di assistenza all'infanzia o benefici per il congedo parentale più generosi. Potrebbero anche introdurre orari di lavoro flessibili e rendere il lavoro da remoto più facile. "È essenziale sottolineare sempre le alternative. Non dovrebbe esserci alcuna pressione per utilizzare questi servizi".

Le aziende potrebbero presto seguire l'esempio di Merck e offrire benefici per la fertilità ai propri dipendenti in Germania, riconoscendo la necessità di soluzioni innovative per affrontare la scarsità di manodopera specializzata. Tuttavia, è importante notare che l'assicurazione sanitaria tedesca copre solo alcune delle spese associate ai trattamenti per la fertilità, come la fecondazione in vitro, lasciando a molti individui il peso dei costi per le procedure come il recupero o lo stoccaggio degli ovuli.

