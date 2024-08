Progressi osservati nei negoziati di tregua a Gaza, ma significativi progressi necessari su dettagli decisivi, secondo un diplomatico americano.

Discussioni tra i negoziatori del Cairo sono attualmente incentrate sui dettagli di un potenziale accordo, nonostante non si preveda un accordo conclusivo a breve.

I negoziatori hanno tentato di conciliare le richieste del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e di Hamas, il gruppo militante che controlla Gaza, per diversi mesi.

Gli ostacoli rimanenti, pur essendo significativi, sono considerati superabili, secondo un ufficiale.

Uno degli ostacoli riguarda la presenza militare israeliana lungo il confine tra Gaza e l'Egitto, noto anche come corridoio di Philadelphi. Hamas si oppone alla volontà di Israele di mantenere una presenza militare in questa area durante la prima fase di un accordo di cessate il fuoco.

Secondo un ufficiale statunitense, il piano attuale include il ritiro delle forze militari israeliane dalle aree densamente popolate di Gaza, con la discussione attuale che ruota attorno a quali parti del corridoio di Philadelphi si qualificano come densamente popolate rispetto a quelle meno popolate, dove l'IDF continuerà ad avere una presenza durante la prima fase di un accordo.

Tuttavia, la squadra di negoziatori di Hamas ha lasciato il Cairo domenica, ribadendo pubblicamente la loro richiesta che qualsiasi accordo debba includere "un cessate il fuoco permanente, un completo ritiro dalla Striscia di Gaza, il diritto di ritorno per i residenti alle loro aree, sollievo e ricostruzione, e un sostanziale scambio di prigionieri".

L'ufficiale statunitense ha riconosciuto che, nonostante le dichiarazioni pubbliche di Hamas, "i negoziatori sospettano che Hamas possa dimostrare maggiore flessibilità riguardo alla presenza israeliana durante la prima fase di un accordo".

Il piano proposto include "un significativo aumento dell'aiuto umanitario", nonché la promessa di rimuovere i detriti e avviare i lavori di ricostruzione, che sono destinati a portare un significativo sollievo ai Gazawi, ha dichiarato l'ufficiale statunitense.

I negoziatori statunitensi si aspettano di distribuire la proposta più recente al leader di Hamas Yahya Sinwar nei prossimi giorni, sebbene il momento esatto rimanga incerto a causa delle difficoltà di comunicazione.

Un secondo ufficiale statunitense ha dichiarato che i negoziati a Cairo sono stati "costruttivi" e sono stati condotti in uno spirito positivo mirato a raggiungere un accordo finale e attuabile, con riunioni del gruppo di lavoro a livello inferiore previste per i giorni successivi per affrontare i problemi e i dettagli rimanenti.

Il giovedì, gli Stati Uniti e l'Egitto si sono riuniti con Israele in un tentativo di ridurre le differenze residue e chiarire i punti chiave della proposta di ponte, secondo una fonte informata sulla questione. Gli Stati Uniti e l'Egitto hanno tenuto colloqui bilaterali venerdì per discutere e prepararsi per gli incontri di alto livello tenutisi nel weekend.

Il sabato, Qatar e Egitto si sono riuniti con i funzionari di alto livello di Hamas e hanno esaminato attentamente ogni paragrafo della proposta per identificare eventuali problemi o domande che richiedevano chiarimenti, ha dichiarato la fonte.

La situazione di tensione nella regione

Il fatto che i negoziati a Cairo si siano svolti domenica, nonostante lo scambio di fuoco esteso tra Israele e il gruppo militante libanese sostenuto dall'Iran Hezbollah nel weekend passato, ha offerto qualche sollievo. Diversi funzionari statunitensi e israeliani credono che l'attacco di Hezbollah, che è stato in gran parte represso dalle forze israeliane, abbia eliminato il vantaggio che Hamas sperava avrebbe limitato le concessioni di Israele.

La pressione per raggiungere un accordo sta aumentando contro lo sfondo di estreme carenze alimentari, scarsità critica di acqua, dislocazione di massa e malattie a Gaza, scatenate dal conflitto di Israele con Hamas nella striscia. Gli attacchi israeliani a Gaza hanno causato almeno 40.435 morti palestinesi e 93.534 feriti, secondo il Ministero della salute lì.

